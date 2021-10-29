https://ria.ru/20211029/granitsa-1756893707.html
Минск назвал заявления Варшавы о провокациях на границе пустой болтовней
Минск назвал заявления Варшавы о провокациях на границе пустой болтовней - РИА Новости, 29.10.2021
Минск назвал заявления Варшавы о провокациях на границе пустой болтовней
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что заявления Польши о якобы провокациях на границе со стороны... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:49
2021-10-29T16:49
2021-10-29T16:49
в мире
граница
белоруссия
минск
латвия
польша
александр лукашенко
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что заявления Польши о якобы провокациях на границе со стороны Минска являются "пустой болтовней": ничего из описываемого польской стороной не происходит.Польские пограничники в пятницу обвинили белорусскую сторону в "очередных провокациях на границе". В Пограничной страже Польши заявили, что с белорусской стороны вдоль границы ездит автомобиль, из которого транслируют записи плача и криков детей. Также они утверждали, что накануне в сторону польских солдат был произведен выстрел из сигнального пистолета. До этого польские пограничники также заявляли, что их белорусские коллеги совершают провокации на границе, в частности, стреляют в их сторону холостыми патронами, бросают взрывпакеты, подложили муляж взрывного устройства."Пустая болтовня! А вернее — фейк-ньюс. Неясно, что мерещится время от времени польским пограничникам и что за выстрелы и крики они слышат. Каких либо подтверждений - видео, фото или аудиозаписей - не предоставлено. Как и в случае с обвинением в стрельбе сигнальными пистолетами в сторону польских солдат", - сказал Бычковский.Он подчеркнул, что таких документальных подтверждений "и не может быть, потому что ничего подобного на границе не происходит"."А эти, подчеркиваю, голословные и ложные заявления польской стороны направлены исключительно на манипуляцию общественным мнением в целях замаскировать за информационным шумом и оправдать свои незаконные действия в отношении беженцев", - заявил Бычковский.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html
https://ria.ru/20211024/germaniya-1756008325.html
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в мире, граница, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко
Минск назвал заявления Варшавы о провокациях на границе пустой болтовней
Погранкомитет Белоруссии опроверг заявления Польши о транслировании плача на границе
МИНСК, 29 окт – РИА Новости.
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что заявления Польши
о якобы провокациях на границе со стороны Минска
являются "пустой болтовней": ничего из описываемого польской стороной не происходит.
Польские пограничники в пятницу обвинили белорусскую сторону в "очередных провокациях на границе". В Пограничной страже Польши заявили, что с белорусской стороны вдоль границы ездит автомобиль, из которого транслируют записи плача и криков детей. Также они утверждали, что накануне в сторону польских солдат был произведен выстрел из сигнального пистолета. До этого польские пограничники также заявляли, что их белорусские коллеги совершают провокации на границе, в частности, стреляют в их сторону холостыми патронами, бросают взрывпакеты, подложили муляж взрывного устройства.
"Пустая болтовня! А вернее — фейк-ньюс. Неясно, что мерещится время от времени польским пограничникам и что за выстрелы и крики они слышат. Каких либо подтверждений - видео, фото или аудиозаписей - не предоставлено. Как и в случае с обвинением в стрельбе сигнальными пистолетами в сторону польских солдат", - сказал Бычковский.
Он подчеркнул, что таких документальных подтверждений "и не может быть, потому что ничего подобного на границе не происходит".
"А эти, подчеркиваю, голословные и ложные заявления польской стороны направлены исключительно на манипуляцию общественным мнением в целях замаскировать за информационным шумом и оправдать свои незаконные действия в отношении беженцев", - заявил Бычковский.
В последнее время Литва
, Латвия
и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией
, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.