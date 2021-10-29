https://ria.ru/20211029/gosizmena-1756860852.html

Против депутата Рады возбудили дело о госизмене после обращения к Путину

Против депутата Рады возбудили дело о госизмене после обращения к Путину - РИА Новости, 29.10.2021

Против депутата Рады возбудили дело о госизмене после обращения к Путину

Против депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Кивы возбудили дело после его обращения к Владимиру Путину, сообщила РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:14

2021-10-29T14:14

2021-10-29T16:11

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украинский демократический альянс за реформы (удар)

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КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Против депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Кивы возбудили дело после его обращения к Владимиру Путину, сообщила пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР.Ранее политик поздравил российского президента с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Также он использовал фразу Мастера Йода из киносаги "Звездные войны": "Да пребудет с вами сила". Видео вызвало широкий резонанс в украинском обществе."В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по статье <...> "Государственная измена", — говорится на сайте партии.Уточняется, что соответствующее письмо поступило из офиса генерального прокурора к председателю исполкома УДАР Артуру Палатному."Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления <...> 23 октября 2021 года внесены сведения в единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения", — сказано там.Официальное заявление от имени партии направляли на имя руководителей СБУ, Госбюро расследований и офиса генпрокурора Украины. Ранее Палатный заявил, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а Совет национальной безопасности и обороны — рассмотреть вопрос о наложении санкций против него.

https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1755028535.html

https://ria.ru/20210713/statya-1741045003.html

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украина, в мире, владимир путин, виталий кличко, украинский демократический альянс за реформы (удар), верховная рада украины, служба безопасности украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, россия