https://ria.ru/20211029/gosizmena-1756860852.html
Против депутата Рады возбудили дело о госизмене после обращения к Путину
Против депутата Рады возбудили дело о госизмене после обращения к Путину - РИА Новости, 29.10.2021
Против депутата Рады возбудили дело о госизмене после обращения к Путину
Против депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Кивы возбудили дело после его обращения к Владимиру Путину, сообщила РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:14
2021-10-29T14:14
2021-10-29T16:11
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виталий кличко
украинский демократический альянс за реформы (удар)
верховная рада украины
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КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Против депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Кивы возбудили дело после его обращения к Владимиру Путину, сообщила пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР.Ранее политик поздравил российского президента с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Также он использовал фразу Мастера Йода из киносаги "Звездные войны": "Да пребудет с вами сила". Видео вызвало широкий резонанс в украинском обществе."В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по статье <...> "Государственная измена", — говорится на сайте партии.Уточняется, что соответствующее письмо поступило из офиса генерального прокурора к председателю исполкома УДАР Артуру Палатному."Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления <...> 23 октября 2021 года внесены сведения в единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения", — сказано там.Официальное заявление от имени партии направляли на имя руководителей СБУ, Госбюро расследований и офиса генпрокурора Украины. Ранее Палатный заявил, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а Совет национальной безопасности и обороны — рассмотреть вопрос о наложении санкций против него.
https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1755028535.html
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украина, в мире, владимир путин, виталий кличко, украинский демократический альянс за реформы (удар), верховная рада украины, служба безопасности украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
14:14 29.10.2021 (обновлено: 16:11 29.10.2021)
Против депутата Рады возбудили дело о госизмене после обращения к Путину
Против депутата Рады Ильи Кивы возбудили дело о госизмене после видеообращения к Путину
КИЕВ, 29 окт — РИА Новости.
Против депутата Верховной рады
Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Кивы
возбудили дело после его обращения к Владимиру Путину
, сообщила пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР
.
Ранее политик поздравил российского президента с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Также он использовал фразу Мастера Йода из киносаги "Звездные войны": "Да пребудет с вами сила". Видео вызвало широкий резонанс в украинском обществе.
"В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по статье <...> "Государственная измена", — говорится на сайте партии.
Уточняется, что соответствующее письмо поступило из офиса генерального прокурора к председателю исполкома УДАР Артуру Палатному.
"Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления <...> 23 октября 2021 года внесены сведения в единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения", — сказано там.
Официальное заявление от имени партии направляли на имя руководителей СБУ
, Госбюро расследований и офиса генпрокурора Украины.
Ранее Палатный заявил, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а Совет национальной безопасности и обороны — рассмотреть вопрос о наложении санкций против него.