https://ria.ru/20211029/golikova-1756842670.html

Голикова напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов

Голикова напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов - РИА Новости, 29.10.2021

Голикова напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов и "ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию". РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:09

2021-10-29T13:09

2021-10-29T13:09

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов и "ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию"."Мы также призываем тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов - справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР, и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию. Берегите себя и своих близких", - сказала Голикова, слова которой приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Ранее портал стопкоронавирус.рф сообщил, что сорок семь регионов России ввели QR-коды для посещения различных учреждений.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756068283.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии