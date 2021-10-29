https://ria.ru/20211029/golikova-1756842670.html
Голикова напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов
Голикова напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов - РИА Новости, 29.10.2021
Голикова напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов и "ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию". РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:09
2021-10-29T13:09
2021-10-29T13:09
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов и "ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию"."Мы также призываем тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов - справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР, и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию. Берегите себя и своих близких", - сказала Голикова, слова которой приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Ранее портал стопкоронавирус.рф сообщил, что сорок семь регионов России ввели QR-коды для посещения различных учреждений.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756068283.html
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Голикова напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов
Голикова напомнила об ответственности за фальсификацию QR-кодов и справок