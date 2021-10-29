https://ria.ru/20211029/gazprom-1756896292.html

"Газпром" достиг планового уровня резерва газа в хранилищах

"Газпром" достиг планового уровня резерва газа в хранилищах - РИА Новости, 29.10.2021

"Газпром" достиг планового уровня резерва газа в хранилищах

"Газпром" достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубических метров, продолжит работы по закачке в них до 8... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:00

2021-10-29T17:00

2021-10-29T17:00

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Газпром" достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубических метров, продолжит работы по закачке в них до 8 ноября, сообщила компания."Газпром достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России - 72,638 миллиарда кубических метров. ... Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября", - говорится в сообщении.Отмечается, что потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 миллиона кубических метров."В отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ было поднято 60,6 миллиарда кубических метров газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211029/gazprom-1756835416.html

россия

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экономика, газпром, россия