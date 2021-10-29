https://ria.ru/20211029/gazprom-1756835416.html

Ситуация с Молдавией не повлияет на имидж "Газпрома", заявили в Кремле

Ситуация с Молдавией не повлияет на имидж "Газпрома", заявили в Кремле - РИА Новости, 29.10.2021

Ситуация с Молдавией не повлияет на имидж "Газпрома", заявили в Кремле

Ситуация с поставками газа в Молдавию не повлияет на репутацию "Газпрома" в Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:47

2021-10-29T12:47

2021-10-29T13:21

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ситуация с поставками газа в Молдавию не повлияет на репутацию "Газпрома" в Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."К имиджу "Газпрома" это никакого отношения не имеет, и имидж "Газпрома" великолепен. Вы все слышали и знаете неоднократно озвученное за последние несколько недель заявление европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" выполняет все взятые на себя обязательства", — сказал представитель Кремля.Песков констатировал, что госкорпорации не удалось уладить с руководством республики вопрос с их долгами за газ.По словам вице-премьера республики Андрея Спыну, переговоры продолжались последние три дня. Политик подчеркнул, что Кишинев озвучил российской госкорпорации свою позицию: молдавская сторона хочет подписать контракт примерно на таких же условиях, как было раньше. В Молдавии также считают, что обсуждение выплаты исторического долга возможно только после его аудита.Республика приобретала топливо у "Газпрома" по договору от 2008 года, 30 сентября его срок истек. Они не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на газ выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.В октябре Кишинев сообщил, что потребление газа временно превысило поставки топлива из России. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов топлива для поддержки давления в газопроводе.

https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756796866.html

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в мире, молдавия, газпром