https://ria.ru/20211029/gazprom-1756835416.html
Ситуация с Молдавией не повлияет на имидж "Газпрома", заявили в Кремле
Ситуация с Молдавией не повлияет на имидж "Газпрома", заявили в Кремле - РИА Новости, 29.10.2021
Ситуация с Молдавией не повлияет на имидж "Газпрома", заявили в Кремле
Ситуация с поставками газа в Молдавию не повлияет на репутацию "Газпрома" в Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:47
2021-10-29T12:47
2021-10-29T13:21
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ситуация с поставками газа в Молдавию не повлияет на репутацию "Газпрома" в Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."К имиджу "Газпрома" это никакого отношения не имеет, и имидж "Газпрома" великолепен. Вы все слышали и знаете неоднократно озвученное за последние несколько недель заявление европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" выполняет все взятые на себя обязательства", — сказал представитель Кремля.Песков констатировал, что госкорпорации не удалось уладить с руководством республики вопрос с их долгами за газ.По словам вице-премьера республики Андрея Спыну, переговоры продолжались последние три дня. Политик подчеркнул, что Кишинев озвучил российской госкорпорации свою позицию: молдавская сторона хочет подписать контракт примерно на таких же условиях, как было раньше. В Молдавии также считают, что обсуждение выплаты исторического долга возможно только после его аудита.Республика приобретала топливо у "Газпрома" по договору от 2008 года, 30 сентября его срок истек. Они не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на газ выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.В октябре Кишинев сообщил, что потребление газа временно превысило поставки топлива из России. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов топлива для поддержки давления в газопроводе.
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в мире, молдавия, газпром
12:47 29.10.2021 (обновлено: 13:21 29.10.2021)
Ситуация с Молдавией не повлияет на имидж "Газпрома", заявили в Кремле
Песков: имидж "Газпрома" великолепен, ситуация с Молдавией не может на него повлиять
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ситуация с поставками газа в Молдавию не повлияет на репутацию "Газпрома" в Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"К имиджу "Газпрома" это никакого отношения не имеет, и имидж "Газпрома" великолепен. Вы все слышали и знаете неоднократно озвученное за последние несколько недель заявление европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" выполняет все взятые на себя обязательства", — сказал представитель Кремля.
Песков констатировал, что госкорпорации не удалось уладить с руководством республики вопрос с их долгами за газ.
"Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, Газпром открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов", — добавил он.
По словам вице-премьера республики Андрея Спыну, переговоры продолжались последние три дня. Политик подчеркнул, что Кишинев
озвучил российской госкорпорации свою позицию: молдавская сторона хочет подписать контракт примерно на таких же условиях, как было раньше. В Молдавии
также считают, что обсуждение выплаты исторического долга возможно только после его аудита.
Республика приобретала топливо у "Газпрома
" по договору от 2008 года, 30 сентября его срок истек. Они не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на газ выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.
В октябре Кишинев сообщил, что потребление газа временно превысило поставки топлива из России. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов топлива для поддержки давления в газопроводе.