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Врио главы Ярославской области принял участие в пуске газа в Коленово

Врио главы Ярославской области принял участие в пуске газа в Коленово - РИА Новости, 29.10.2021

Врио главы Ярославской области принял участие в пуске газа в Коленово

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в пятницу принял участие в торжественной церемонии пуска газа в деревне Коленово в Ростовском районе, где газ РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:03

2021-10-29T15:03

2021-10-29T15:03

ярославская область

общество

ярославская область

ростовский район

владимир путин

газпром

михаил евраев

жкх

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в пятницу принял участие в торжественной церемонии пуска газа в деревне Коленово в Ростовском районе, где газ ждали еще в 2014 году, сообщает пресс-служба правительства региона.Сообщается, что в Ростовском районе завершено строительство межпоселкового газопровода Петровское – Коленово – Караш – Итларь – санаторий "Итларь" с отводом на поселок Хмельники.​ Врио губернатора Михаил Евраев посетил деревню Коленово, куда пришел газ."Это долгожданное событие для деревни Коленово. Строительство межпоселкового газопровода планировалось завершить еще в 2014 году, но сроки реализации неоднократно переносились. Благодаря сотрудничеству правительства Ярославской области и "Газпрома" социально значимый объект протяженностью 37 километров готов к пуску, и теперь почти 2 тысячи человек смогут жить в комфортных условиях", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба. Он подчеркнул, что газификация малых населенных пунктов является одним из приоритетных направлений работы правительства региона.По сообщению пресс-службы областного правительства, в настоящее время жители деревни Коленово готовят дома к приему газа. В несколько объектов газ уже заведен, еще семь домовладений готовы к приему и в ближайшее время будут подключены. После торжественной церемонии Михаил Евраев побывал в гостях у семьи Фурмановых, в доме которых уже появился газ. По словам Владимира Фурманова, появление газа в домах жителей – большой праздник. Это прежде всего тепло, горячая вода, также теперь снизится плата за коммунальные услуги.В рамках проведенных работ по строительству газопровода также завершено строительство котельной в поселке Хмельники, подготовлен проект строительства котельной в Коленово, информирует пресс-служба правительства региона."В настоящее время "Газпром" в рамках заключенного с областным правительством соглашения реализует задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, по доведению газа до границ земельных участков жителей. В эту программу входит свыше 16 тысяч домовладений Ярославской области, на сегодняшний день уже подано более двух тысяч заявок от жителей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211013/investreyting-1754438052.html

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общество, ярославская область, ростовский район, владимир путин, газпром, михаил евраев, жкх, россия