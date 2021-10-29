https://ria.ru/20211029/galereya-1756794788.html

Правительство выделит средства на здание Пермской художественной галереи

Правительство выделит средства на здание Пермской художественной галереи - РИА Новости, 29.10.2021

Правительство выделит средства на здание Пермской художественной галереи

Правительство России выделит 1,75 миллиарда рублей на строительство здания для Пермской государственной художественной галереи, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T09:18

2021-10-29T09:18

2021-10-29T10:31

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительство России выделит 1,75 миллиарда рублей на строительство здания для Пермской государственной художественной галереи, сообщает пресс-служба кабмина."Пермский край получит 1,75 миллиарда рублей на строительство современного здания для краевой художественной галереи. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что новую площадку для музея планируется открыть в 2023 году, к трехсотлетнему юбилею Перми. Сейчас галерея не имеет собственного помещения, из-за этого посетителям доступна лишь малая часть музейного фонда, который экспонируется в Спасо-Преображенском кафедральном соборе."Здание построят в историческом центре Перми рядом с речным вокзалом. Его общая площадь превысит 20 тысяч квадратных метров. Наряду с выставочными залами в нём разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что в галерее более 50 тысяч экспонатов. Помимо живописи и произведений пластического искусства в собрании музея представлены изделия из драгоценных металлов, керамики и стекла, а также рисунки, плакаты и печатная графика.

https://realty.ria.ru/20210120/gmii-1593804440.html

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общество, пермь, михаил мишустин, новости культуры, россия, музеи