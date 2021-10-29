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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211029/galereya-1756794788.html
Правительство выделит средства на здание Пермской художественной галереи
Правительство выделит средства на здание Пермской художественной галереи - РИА Новости, 29.10.2021
Правительство выделит средства на здание Пермской художественной галереи
Правительство России выделит 1,75 миллиарда рублей на строительство здания для Пермской государственной художественной галереи, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T09:18
2021-10-29T10:31
культура
общество
пермь
михаил мишустин
новости культуры
россия
музеи
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительство России выделит 1,75 миллиарда рублей на строительство здания для Пермской государственной художественной галереи, сообщает пресс-служба кабмина."Пермский край получит 1,75 миллиарда рублей на строительство современного здания для краевой художественной галереи. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что новую площадку для музея планируется открыть в 2023 году, к трехсотлетнему юбилею Перми. Сейчас галерея не имеет собственного помещения, из-за этого посетителям доступна лишь малая часть музейного фонда, который экспонируется в Спасо-Преображенском кафедральном соборе."Здание построят в историческом центре Перми рядом с речным вокзалом. Его общая площадь превысит 20 тысяч квадратных метров. Наряду с выставочными залами в нём разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что в галерее более 50 тысяч экспонатов. Помимо живописи и произведений пластического искусства в собрании музея представлены изделия из драгоценных металлов, керамики и стекла, а также рисунки, плакаты и печатная графика.
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общество, пермь, михаил мишустин, новости культуры, россия, музеи
09:18 29.10.2021 (обновлено: 10:31 29.10.2021)
 
Правительство выделит средства на здание Пермской художественной галереи

Правительство выделит 1,75 миллиарда рублей на здание для Пермской художественной галереи

© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаПермские боги
Пермские боги - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительство России выделит 1,75 миллиарда рублей на строительство здания для Пермской государственной художественной галереи, сообщает пресс-служба кабмина.
"Пермский край получит 1,75 миллиарда рублей на строительство современного здания для краевой художественной галереи. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новую площадку для музея планируется открыть в 2023 году, к трехсотлетнему юбилею Перми. Сейчас галерея не имеет собственного помещения, из-за этого посетителям доступна лишь малая часть музейного фонда, который экспонируется в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
"Здание построят в историческом центре Перми рядом с речным вокзалом. Его общая площадь превысит 20 тысяч квадратных метров. Наряду с выставочными залами в нём разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в галерее более 50 тысяч экспонатов. Помимо живописи и произведений пластического искусства в собрании музея представлены изделия из драгоценных металлов, керамики и стекла, а также рисунки, плакаты и печатная графика.
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