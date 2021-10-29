https://ria.ru/20211029/frantsiya-1756906206.html
Суд оправдал Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти
Суд оправдал Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти - РИА Новости, 29.10.2021
Суд оправдал Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти
Суд Парижа вынес оправдательный приговор в отношении основателя крайне правой французской партии "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение")... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:30
2021-10-29T17:30
2021-10-29T17:30
в мире
париж
национальный фронт франции
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ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Суд Парижа вынес оправдательный приговор в отношении основателя крайне правой французской партии "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пена, которого обвиняли в провоцировании расовой ненависти, сообщает телеканал BFMTV.Предметом рассмотрения являлись высказывания Ле Пена в распространенном в июне 2014 года видеоинтервью, где он допустил в адрес актера Патрика Брюэля, еврея по национальности, и других деятелей искусства, выступавших против "Нацфронта", фразу, которую можно перевести как "В следующий раз устроим (им) печь".Высказывание Ле Пена осудили многие политики, в том числе его дочь, нынешний председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, назвав слова своего отца "политической ошибкой". Жан-Мари Ле Пен был исключен из партии в 2015 году. А в 2018 году его лишили звания почетного председателя партии.В пятницу суд признал, что высказывания Ле Пена были направлены в адрес еврейской общины, поскольку "слово "печь" возвращает к "символическому изображению процесса систематического уничтожения евреев Европы" в годы Второй мировой войны. Однако суд постановил, что это был не призыв к дискриминации и насилию, а желание использовать острое слово перед собравшейся аудиторией.В письме, адресованном в суд, Жан-Мари Ле Пен еще раз заявил, что слово "печь" "никогда не имело спорного или даже политического значения". Сам 93-летний политик на заседании суда не присутствовал.Жан-Мари Ле Пен не впервые предстал перед судом за его высказывания. В частности, ранее он был приговорен судом к штрафу в размере 30 тысяч евро за его заявления о газовых камерах, которые он называл "деталью истории Второй мировой войны".
https://ria.ru/20210620/frantsiya-1737713198.html
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в мире, париж, национальный фронт франции, франция, жан-мари ле пен
Суд оправдал Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти
Суд Парижа оправдал Жана-Мари Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти
ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости.
Суд Парижа
вынес оправдательный приговор в отношении основателя крайне правой французской партии "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пена, которого обвиняли в провоцировании расовой ненависти, сообщает телеканал BFMTV.
Предметом рассмотрения являлись высказывания Ле Пена в распространенном в июне 2014 года видеоинтервью, где он допустил в адрес актера Патрика Брюэля, еврея по национальности, и других деятелей искусства, выступавших против "Нацфронта", фразу, которую можно перевести как "В следующий раз устроим (им) печь".
Высказывание Ле Пена осудили многие политики, в том числе его дочь, нынешний председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
, назвав слова своего отца "политической ошибкой". Жан-Мари Ле Пен
был исключен из партии в 2015 году. А в 2018 году его лишили звания почетного председателя партии.
В пятницу суд признал, что высказывания Ле Пена были направлены в адрес еврейской общины, поскольку "слово "печь" возвращает к "символическому изображению процесса систематического уничтожения евреев Европы" в годы Второй мировой войны. Однако суд постановил, что это был не призыв к дискриминации и насилию, а желание использовать острое слово перед собравшейся аудиторией.
В письме, адресованном в суд, Жан-Мари Ле Пен еще раз заявил, что слово "печь" "никогда не имело спорного или даже политического значения". Сам 93-летний политик на заседании суда не присутствовал.
Жан-Мари Ле Пен не впервые предстал перед судом за его высказывания. В частности, ранее он был приговорен судом к штрафу в размере 30 тысяч евро за его заявления о газовых камерах, которые он называл "деталью истории Второй мировой войны".