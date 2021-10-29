https://ria.ru/20211029/frantsiya-1756906206.html

Суд оправдал Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти

Суд оправдал Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти - РИА Новости, 29.10.2021

Суд оправдал Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти

Суд Парижа вынес оправдательный приговор в отношении основателя крайне правой французской партии "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение")... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:30

2021-10-29T17:30

2021-10-29T17:30

в мире

париж

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франция

жан-мари ле пен

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ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Суд Парижа вынес оправдательный приговор в отношении основателя крайне правой французской партии "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пена, которого обвиняли в провоцировании расовой ненависти, сообщает телеканал BFMTV.Предметом рассмотрения являлись высказывания Ле Пена в распространенном в июне 2014 года видеоинтервью, где он допустил в адрес актера Патрика Брюэля, еврея по национальности, и других деятелей искусства, выступавших против "Нацфронта", фразу, которую можно перевести как "В следующий раз устроим (им) печь".Высказывание Ле Пена осудили многие политики, в том числе его дочь, нынешний председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, назвав слова своего отца "политической ошибкой". Жан-Мари Ле Пен был исключен из партии в 2015 году. А в 2018 году его лишили звания почетного председателя партии.В пятницу суд признал, что высказывания Ле Пена были направлены в адрес еврейской общины, поскольку "слово "печь" возвращает к "символическому изображению процесса систематического уничтожения евреев Европы" в годы Второй мировой войны. Однако суд постановил, что это был не призыв к дискриминации и насилию, а желание использовать острое слово перед собравшейся аудиторией.В письме, адресованном в суд, Жан-Мари Ле Пен еще раз заявил, что слово "печь" "никогда не имело спорного или даже политического значения". Сам 93-летний политик на заседании суда не присутствовал.Жан-Мари Ле Пен не впервые предстал перед судом за его высказывания. В частности, ранее он был приговорен судом к штрафу в размере 30 тысяч евро за его заявления о газовых камерах, которые он называл "деталью истории Второй мировой войны".

https://ria.ru/20210620/frantsiya-1737713198.html

https://ria.ru/20181219/1548286088.html

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в мире, париж, национальный фронт франции, франция, жан-мари ле пен