Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/frantsiya-1756906206.html
Суд оправдал Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти
Суд оправдал Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти - РИА Новости, 29.10.2021
Суд оправдал Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти
Суд Парижа вынес оправдательный приговор в отношении основателя крайне правой французской партии "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение")... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:30
2021-10-29T17:30
в мире
париж
национальный фронт франции
франция
жан-мари ле пен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/98/1529359859_0:0:4256:2394_1920x0_80_0_0_7592b40091a9020577c8c88b92dfe544.jpg
ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Суд Парижа вынес оправдательный приговор в отношении основателя крайне правой французской партии "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пена, которого обвиняли в провоцировании расовой ненависти, сообщает телеканал BFMTV.Предметом рассмотрения являлись высказывания Ле Пена в распространенном в июне 2014 года видеоинтервью, где он допустил в адрес актера Патрика Брюэля, еврея по национальности, и других деятелей искусства, выступавших против "Нацфронта", фразу, которую можно перевести как "В следующий раз устроим (им) печь".Высказывание Ле Пена осудили многие политики, в том числе его дочь, нынешний председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, назвав слова своего отца "политической ошибкой". Жан-Мари Ле Пен был исключен из партии в 2015 году. А в 2018 году его лишили звания почетного председателя партии.В пятницу суд признал, что высказывания Ле Пена были направлены в адрес еврейской общины, поскольку "слово "печь" возвращает к "символическому изображению процесса систематического уничтожения евреев Европы" в годы Второй мировой войны. Однако суд постановил, что это был не призыв к дискриминации и насилию, а желание использовать острое слово перед собравшейся аудиторией.В письме, адресованном в суд, Жан-Мари Ле Пен еще раз заявил, что слово "печь" "никогда не имело спорного или даже политического значения". Сам 93-летний политик на заседании суда не присутствовал.Жан-Мари Ле Пен не впервые предстал перед судом за его высказывания. В частности, ранее он был приговорен судом к штрафу в размере 30 тысяч евро за его заявления о газовых камерах, которые он называл "деталью истории Второй мировой войны".
https://ria.ru/20210620/frantsiya-1737713198.html
https://ria.ru/20181219/1548286088.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/98/1529359859_256:0:4032:2832_1920x0_80_0_0_e73d0629877820632dfc5b1f66c5853a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, париж, национальный фронт франции, франция, жан-мари ле пен
17:30 29.10.2021
 
Суд оправдал Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти

Суд Парижа оправдал Жана-Мари Ле Пена по делу о разжигании расовой ненависти

© AFP 2021 / Franck PennantЖан-Мари Ле Пен
Жан-Мари Ле Пен - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AFP 2021 / Franck Pennant
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Суд Парижа вынес оправдательный приговор в отношении основателя крайне правой французской партии "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пена, которого обвиняли в провоцировании расовой ненависти, сообщает телеканал BFMTV.
Предметом рассмотрения являлись высказывания Ле Пена в распространенном в июне 2014 года видеоинтервью, где он допустил в адрес актера Патрика Брюэля, еврея по национальности, и других деятелей искусства, выступавших против "Нацфронта", фразу, которую можно перевести как "В следующий раз устроим (им) печь".
Участники акции протеста радикалов на площади Данфер-Рошро в Париже - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 08:00
Стриптизерши попробуют националистов: это изменит судьбу Франции
Высказывание Ле Пена осудили многие политики, в том числе его дочь, нынешний председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, назвав слова своего отца "политической ошибкой". Жан-Мари Ле Пен был исключен из партии в 2015 году. А в 2018 году его лишили звания почетного председателя партии.
В пятницу суд признал, что высказывания Ле Пена были направлены в адрес еврейской общины, поскольку "слово "печь" возвращает к "символическому изображению процесса систематического уничтожения евреев Европы" в годы Второй мировой войны. Однако суд постановил, что это был не призыв к дискриминации и насилию, а желание использовать острое слово перед собравшейся аудиторией.
Жан-Мари Ле Пен и Андрей Назаров во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.12.2018
19 декабря 2018, 20:03
Жан-Мари Ле Пен выступил за отмену антироссийских санкций
В письме, адресованном в суд, Жан-Мари Ле Пен еще раз заявил, что слово "печь" "никогда не имело спорного или даже политического значения". Сам 93-летний политик на заседании суда не присутствовал.
Жан-Мари Ле Пен не впервые предстал перед судом за его высказывания. В частности, ранее он был приговорен судом к штрафу в размере 30 тысяч евро за его заявления о газовых камерах, которые он называл "деталью истории Второй мировой войны".
 
В миреПарижНациональный фронт ФранцииФранцияЖан-Мари Ле Пен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающих чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
Лента новостейМолния
Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающих чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане