https://ria.ru/20211029/frantsiya-1756877229.html

Франция готова к возобновлению переговоров по ядерной сделке с Ираном

Франция готова к возобновлению переговоров по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 29.10.2021

Франция готова к возобновлению переговоров по ядерной сделке с Ираном

Франция готова к возобновлению переговоров по СВПД, как только Иран согласится установить их дату, заявил представитель МИД страны. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:36

2021-10-29T15:36

2021-10-29T15:36

в мире

иран

тегеран (город)

франция

мид ирана

дональд трамп

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Франция готова к возобновлению переговоров по СВПД, как только Иран согласится установить их дату, заявил представитель МИД страны.Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что переговоры по СВПД возобновятся до конца ноября."Вместе с другими участниками СВПД и США, о чем мы говорим уже более четырех месяцев, мы готовы возобновить переговоры, как только Иран согласится установить дату", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/iran-1755223634.html

иран

тегеран (город)

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, тегеран (город), франция, мид ирана, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия