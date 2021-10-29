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Франция готова к возобновлению переговоров по ядерной сделке с Ираном
Франция готова к возобновлению переговоров по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 29.10.2021
Франция готова к возобновлению переговоров по ядерной сделке с Ираном
Франция готова к возобновлению переговоров по СВПД, как только Иран согласится установить их дату, заявил представитель МИД страны. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:36
2021-10-29T15:36
в мире
иран
тегеран (город)
франция
мид ирана
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Франция готова к возобновлению переговоров по СВПД, как только Иран согласится установить их дату, заявил представитель МИД страны.Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что переговоры по СВПД возобновятся до конца ноября."Вместе с другими участниками СВПД и США, о чем мы говорим уже более четырех месяцев, мы готовы возобновить переговоры, как только Иран согласится установить дату", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/iran-1755223634.html
иран
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в мире, иран, тегеран (город), франция, мид ирана, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
15:36 29.10.2021
 
Франция готова к возобновлению переговоров по ядерной сделке с Ираном

Франция готова к возобновлению переговоров по СВПД, когда Иран установит их дату

© AP Photo / Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Iranian Presidency Office
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ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Франция готова к возобновлению переговоров по СВПД, как только Иран согласится установить их дату, заявил представитель МИД страны.
Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что переговоры по СВПД возобновятся до конца ноября.
"Вместе с другими участниками СВПД и США, о чем мы говорим уже более четырех месяцев, мы готовы возобновить переговоры, как только Иран согласится установить дату", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
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В миреИранТегеран (город)ФранцияМИД ИранаДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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