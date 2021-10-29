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Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 29.10.2021

Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Жителя Братска суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей за реабилитацию нацизма, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:53

2021-10-29T11:53

2021-10-29T11:53

происшествия

адольф гитлер

иркутская область

братск

россия

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ИРКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Жителя Братска суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей за реабилитацию нацизма, сообщает СУСК РФ по Иркутской области."Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года молодой человек разместил фотоматериалы Адольфа Гитлера… на сайте "Бессмертный полк онлайн" с целью их дальнейшей трансляции… Приговором суда молодой человек признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в релизе.Часть 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) предполагает в качестве максимальной санкции до трех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211011/shtraf-1754063159.html

иркутская область

братск

россия

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происшествия, адольф гитлер, иркутская область, братск, россия