https://ria.ru/20211029/foto-1756821252.html
Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 29.10.2021
Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Жителя Братска суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей за реабилитацию нацизма, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:53
2021-10-29T11:53
2021-10-29T11:53
происшествия
адольф гитлер
иркутская область
братск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ИРКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Жителя Братска суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей за реабилитацию нацизма, сообщает СУСК РФ по Иркутской области."Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года молодой человек разместил фотоматериалы Адольфа Гитлера… на сайте "Бессмертный полк онлайн" с целью их дальнейшей трансляции… Приговором суда молодой человек признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в релизе.Часть 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) предполагает в качестве максимальной санкции до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211011/shtraf-1754063159.html
иркутская область
братск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, адольф гитлер, иркутская область, братск, россия
Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Жителя Братска оштрафовали на сто тысяч рублей за фото Гитлера на акции "Бессмертный полк"