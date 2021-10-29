https://ria.ru/20211029/finlyandiya-1756867056.html
Путин заявил о росте товарооборота с Финляндией
Путин заявил о росте товарооборота с Финляндией - РИА Новости, 29.10.2021
Путин заявил о росте товарооборота с Финляндией
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте отметил, что товарооборот между Россией и Финляндией по сравнению с предыдущим... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:44
2021-10-29T14:44
2021-10-29T15:03
финляндия
владимир путин
россия
экономика
саули ниинисте
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте отметил, что товарооборот между Россией и Финляндией по сравнению с предыдущим годом вырос, продолжаются крупные проекты."По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21%, и экспорт и импорт сбалансированы, продолжаются и крупные проекты, возобновила работу межправкомиссия", - сказал Путин.
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финляндия, владимир путин, россия, экономика, саули ниинисте
14:44 29.10.2021 (обновлено: 15:03 29.10.2021)
Путин заявил о росте товарооборота с Финляндией
Путин заявил о росте товарооборота с Финляндией по сравнению с 2020 годом