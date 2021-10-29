https://ria.ru/20211029/finansirovanie-1756939681.html
Глава Росфинмониторинга рассказал о новой схеме финансирования терроризма
Глава Росфинмониторинга рассказал о новой схеме финансирования терроризма - РИА Новости, 29.10.2021
Глава Росфинмониторинга рассказал о новой схеме финансирования терроризма
Финансирование терроризма сегодня происходит в том числе с помощью компьютерных сетевых игр, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:10
2021-10-29T20:10
2021-10-29T23:53
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
технологии
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий чиханчин
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Финансирование терроризма сегодня происходит в том числе с помощью компьютерных сетевых игр, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным."Что касается террорганизаций — я так вижу, что используют и компьютерные игры для перемещения финансов?" — спросил глава государства.Чиханчин подтвердил это."Это сегодня пошла такая система, внутриигровая валюта называется, когда в интернете играют в стрелялки, условно говоря, и вместо расчетов за оружие, за игрока идет оплата террористам. Это серьезная проблема. Мы сейчас как раз пытаемся построить модель поведения террориста, совместно с ФСБ выстраиваем", — рассказал директор Росфинмониторинга.По его словам, сегодня существуют две проблемы: это террористы-одиночки, которые имеют новую систему финансирования, и молодежные движения, у которых есть новый инструментарий для финансовых операций.
https://ria.ru/20211029/terroristy-1756937836.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, технологии, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий чиханчин
20:10 29.10.2021 (обновлено: 23:53 29.10.2021)
Глава Росфинмониторинга рассказал о новой схеме финансирования терроризма
Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о новой схеме финансирования терроризма