https://ria.ru/20211029/finansirovanie-1756939681.html

Глава Росфинмониторинга рассказал о новой схеме финансирования терроризма

Глава Росфинмониторинга рассказал о новой схеме финансирования терроризма - РИА Новости, 29.10.2021

Глава Росфинмониторинга рассказал о новой схеме финансирования терроризма

Финансирование терроризма сегодня происходит в том числе с помощью компьютерных сетевых игр, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:10

2021-10-29T20:10

2021-10-29T23:53

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

технологии

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

юрий чиханчин

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Финансирование терроризма сегодня происходит в том числе с помощью компьютерных сетевых игр, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным."Что касается террорганизаций — я так вижу, что используют и компьютерные игры для перемещения финансов?" — спросил глава государства.Чиханчин подтвердил это."Это сегодня пошла такая система, внутриигровая валюта называется, когда в интернете играют в стрелялки, условно говоря, и вместо расчетов за оружие, за игрока идет оплата террористам. Это серьезная проблема. Мы сейчас как раз пытаемся построить модель поведения террориста, совместно с ФСБ выстраиваем", — рассказал директор Росфинмониторинга.По его словам, сегодня существуют две проблемы: это террористы-одиночки, которые имеют новую систему финансирования, и молодежные движения, у которых есть новый инструментарий для финансовых операций.

https://ria.ru/20211029/terroristy-1756937836.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, технологии, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий чиханчин