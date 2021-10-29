Канцлер Австрии поддержал решение Суда ЕС о штрафе в отношении Польши
Канцлер Австрии: диалог с Польшей нельзя строить только на судебных решениях
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр европейских и международных дел Австрии Александр Шалленберг во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
ВЕНА, 29 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шалленберг поддержал решение Суда ЕС о штрафе в отношении Польши, об этом он сообщил в интервью изданию Spiegel.
"Разумеется. Тем не менее, диалог с Польшей не должен строиться исключительно на судебных решениях", - заявил политик на вопрос о том, является ли решение Суда оправданным.
Польша в последнее время находится в конфронтации с органами Евросоюза. В среду Суд ЕС наложил на Варшаву штраф в размере 1 миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. Ранее тот же суд наложил на Польшу штраф в размере 0,5 миллиона евро в день за отказ от прекращения эксплуатации угольной шахты Туров на границе с Чехией.
В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь Конституционный суд (КС) Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.