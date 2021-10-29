https://ria.ru/20211029/evrosoyuz-1756902901.html

Канцлер Австрии поддержал решение Суда ЕС о штрафе в отношении Польши

Канцлер Австрии поддержал решение Суда ЕС о штрафе в отношении Польши - РИА Новости, 29.10.2021

Канцлер Австрии поддержал решение Суда ЕС о штрафе в отношении Польши

Канцлер Австрии Александер Шалленберг поддержал решение Суда ЕС о штрафе в отношении Польши, об этом он сообщил в интервью изданию Spiegel. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:18

2021-10-29T17:18

2021-10-29T17:18

в мире

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евросоюз

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александер шалленберг

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ВЕНА, 29 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шалленберг поддержал решение Суда ЕС о штрафе в отношении Польши, об этом он сообщил в интервью изданию Spiegel."Разумеется. Тем не менее, диалог с Польшей не должен строиться исключительно на судебных решениях", - заявил политик на вопрос о том, является ли решение Суда оправданным.Польша в последнее время находится в конфронтации с органами Евросоюза. В среду Суд ЕС наложил на Варшаву штраф в размере 1 миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. Ранее тот же суд наложил на Польшу штраф в размере 0,5 миллиона евро в день за отказ от прекращения эксплуатации угольной шахты Туров на границе с Чехией.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь Конституционный суд (КС) Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.

https://ria.ru/20211029/demokratiya-1756859980.html

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в мире, варшава, австрия, польша, der spiegel, евросоюз, еврокомиссия, александер шалленберг