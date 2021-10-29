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Китайское импортное ЭКСПО соберет около 3000 экспонентов из 127 стран
Китайское импортное ЭКСПО соберет около 3000 экспонентов из 127 стран - РИА Новости, 29.10.2021
Китайское импортное ЭКСПО соберет около 3000 экспонентов из 127 стран
Около 3000 предприятий из 127 стран и регионов примут участие в 4-м Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE), которое пройдет в Шанхае (Восточный Китай) в РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:48
2021-10-29T11:48
2021-10-29T11:48
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МОСКВА, 29 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Около 3000 предприятий из 127 стран и регионов примут участие в 4-м Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE), которое пройдет в Шанхае (Восточный Китай) в офлайн-формате с 5 по 10 ноября. Об этом сообщили 28 октября организаторы выставки.Кроме того, 58 стран и 3 международные организации представят национальные онлайн-экспозиции. Для 15 государств это станет дебютом, сообщил заместитель директора Бюро CIIE Сунь Чэнхай.По его словам, благодаря применению новых технологий, таких как 3D-моделирование и виртуальные машины, посетители окажутся в цифровом выставочном зале, где узнают о достижениях стран-участниц в области развития, их конкурентоспособных отраслях, культуре и туризме.Количество экспонентов и стран, зарегистрированных на ЭКСПО этого года, превзошло показатели прошлогодней выставки, указал Сунь Чэнхай, добавив, что выставочная площадь была увеличена до более чем 360 тысяч квадратных метров.Ожидается, что множество ведущих мировых производителей из различных отраслей, включая пищевую, автомобильную и электротехническую промышленность, медицинское оборудование и косметологию, представят на выставке свою продукцию и технологии. Кроме того, по словам Сунь Чэнхая, в мероприятии примут участие 90 предприятий из 33 наименее развитых стран.
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шанхай, китай
МОСКВА, 29 окт - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Около 3000 предприятий из 127 стран и регионов примут участие в 4-м Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE), которое пройдет в Шанхае
(Восточный Китай) в офлайн-формате с 5 по 10 ноября. Об этом сообщили 28 октября организаторы выставки.
Кроме того, 58 стран и 3 международные организации представят национальные онлайн-экспозиции. Для 15 государств это станет дебютом, сообщил заместитель директора Бюро CIIE Сунь Чэнхай.
По его словам, благодаря применению новых технологий, таких как 3D-моделирование и виртуальные машины, посетители окажутся в цифровом выставочном зале, где узнают о достижениях стран-участниц в области развития, их конкурентоспособных отраслях, культуре и туризме.
Количество экспонентов и стран, зарегистрированных на ЭКСПО этого года, превзошло показатели прошлогодней выставки, указал Сунь Чэнхай, добавив, что выставочная площадь была увеличена до более чем 360 тысяч квадратных метров.
Ожидается, что множество ведущих мировых производителей из различных отраслей, включая пищевую, автомобильную и электротехническую промышленность, медицинское оборудование и косметологию, представят на выставке свою продукцию и технологии. Кроме того, по словам Сунь Чэнхая, в мероприятии примут участие 90 предприятий из 33 наименее развитых стран.