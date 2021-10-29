https://ria.ru/20211029/egipet-1756857643.html
Названа страна, туры в которую осенью раскупают быстрее всего
Названа страна, туры в которую осенью раскупают быстрее всего - РИА Новости, 29.10.2021
Названа страна, туры в которую осенью раскупают быстрее всего
За сентябрь и октябрь, первые месяцы после открытия прямого сообщения с курортами Красного моря, спрос на путевки в Египет по сравнению с летом вырос в шесть... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:20
2021-10-29T19:20
2021-10-29T19:20
туризм
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За сентябрь и октябрь, первые месяцы после открытия прямого сообщения с курортами Красного моря, спрос на путевки в Египет по сравнению с летом вырос в шесть раз, но не опередил интерес к Турции, указывают в Level.Travel.Страна пирамид занимает второе место по популярности — 16 процентов туристов едут осенью именно туда. Для сравнения: в допандемийном 2019 году доля египетских курортов в структуре продаж сервиса составляла всего один процент.Наибольшим спросом пользуются путевки в Турцию — 56 процентов путешественников направляются в эту страну. Доля российских курортов осенью — шесть процентов в структуре продаж.На интерес к Египту не влияют даже относительно высокие цены. Средний чек осенью составляет 116,7 тысячи рублей, что на десять процентов выше Турции и на 223 процента больше, чем на российских курортах.Примечательно, что за годы отсутствия прямого авиасообщения с красноморскими курортами увеличился спрос на премиальный отдых. В 2014 году каникулы в гостиницах категории пять звезд оплачивали 37 процентов гостей, а в 2021 — уже 52 процента. Абсолютное большинство (98 процентов) российских гостей выбирают питание по системе "все включено".
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Названа страна, туры в которую осенью раскупают быстрее всего
Россияне бронируют туры в Египет в шесть раз чаще, чем летом, но Турция все еще лидирует
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За сентябрь и октябрь, первые месяцы после открытия прямого сообщения с курортами Красного моря, спрос на путевки в Египет по сравнению с летом вырос в шесть раз, но не опередил интерес к Турции, указывают в Level.Travel.
Страна пирамид занимает второе место по популярности — 16 процентов туристов едут осенью именно туда. Для сравнения: в допандемийном 2019 году доля египетских курортов в структуре продаж сервиса составляла всего один процент.
Наибольшим спросом пользуются путевки в Турцию — 56 процентов путешественников направляются в эту страну. Доля российских курортов осенью — шесть процентов в структуре продаж.
На интерес к Египту не влияют даже относительно высокие цены. Средний чек осенью составляет 116,7 тысячи рублей, что на десять процентов выше Турции и на 223 процента больше, чем на российских курортах.
Примечательно, что за годы отсутствия прямого авиасообщения с красноморскими курортами увеличился спрос на премиальный отдых. В 2014 году каникулы в гостиницах категории пять звезд оплачивали 37 процентов гостей, а в 2021 — уже 52 процента. Абсолютное большинство (98 процентов) российских гостей выбирают питание по системе "все включено".