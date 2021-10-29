https://ria.ru/20211029/dtp-1756864367.html
В ДТП в Саратовской области погибли три человека
В ДТП в Саратовской области погибли три человека - РИА Новости, 29.10.2021
В ДТП в Саратовской области погибли три человека
Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибли трое взрослых, пострадал один ребенок, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:32
2021-10-29T14:32
2021-10-29T14:32
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибли трое взрослых, пострадал один ребенок, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло около 13.30 (12.30 мск) на 199-м километре автодороги Тамбов - Саратов в Аткарском районе."По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Hyndai и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель и пассажир женщина "Ларгуса", а также водитель Hyndai от полученных травм скончались. Данные погибших устанавливаются. Пятилетняя пассажирка "Ларгуса", которая находилась в автокресле, с травмами доставлена в лечебное учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20211024/avariya-1756009293.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область
В ДТП в Саратовской области погибли три человека
При лобовом столкновении двух машин под Саратовом погибли три человека, пострадал ребенок