https://ria.ru/20211029/dtp-1756864367.html

В ДТП в Саратовской области погибли три человека

В ДТП в Саратовской области погибли три человека - РИА Новости, 29.10.2021

В ДТП в Саратовской области погибли три человека

Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибли трое взрослых, пострадал один ребенок, сообщили в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:32

2021-10-29T14:32

2021-10-29T14:32

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Саратовской области, в результате погибли трое взрослых, пострадал один ребенок, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло около 13.30 (12.30 мск) на 199-м километре автодороги Тамбов - Саратов в Аткарском районе."По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Hyndai и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель и пассажир женщина "Ларгуса", а также водитель Hyndai от полученных травм скончались. Данные погибших устанавливаются. Пятилетняя пассажирка "Ларгуса", которая находилась в автокресле, с травмами доставлена в лечебное учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211024/avariya-1756009293.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область