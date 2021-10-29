https://ria.ru/20211029/doznanie-1756787256.html

Узник Гуантанамо рассказал суду об используемых ЦРУ методах дознания

Узник Гуантанамо рассказал суду об используемых ЦРУ методах дознания - РИА Новости, 29.10.2021

Узник Гуантанамо рассказал суду об используемых ЦРУ методах дознания

Заключенный американской тюрьмы Гуантанамо, обвиненный в содействии террористической группировке "Аль-Каида"*, впервые рассказал о том, какие приемы... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T06:54

2021-10-29T06:54

2021-10-29T06:56

в мире

сша

тюрьма в гуантанамо

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заключенный американской тюрьмы Гуантанамо, обвиненный в содействии террористической группировке "Аль-Каида"*, впервые рассказал о том, какие приемы использовало ЦРУ при проведении допросов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на видео с судебного слушания.Маджид Хан рассказал присяжным, которые рассматривали его приговор за совершение военных преступлений, что он подвергался издевательствам на подпольных объектах ЦРУ со стороны следователей. Согласно словам Хана, его подвешивали обнаженным к потолочной балке на несколько дней, обливали ледяной водой, не давая заснуть, морили голодом, избивали, насиловали. Все это происходило в различных зарубежных тюрьмах, чье местонахождение не разглашалось.Как пишет агентство, это был первый раз, когда "особо важный заключенный" Гуантанамо имел возможность перед судом рассказать о системе так называемого " усиленного допроса".Согласно данным агентства, Хан признался, что был курьером в "Аль-Каиде"* и принимал участие в планировании нескольких заговоров, которые не были осуществлены. В 2012 году он признал себя виновным по обвинениям в сговоре и материальной помощи террористам и согласился сотрудничать со следствием, в том числе против пяти заключенных тюрьмы, которых обвиняли в материально-техническом обеспечении атаки 11 сентября 2001 года.Группа военных офицеров может приговорить его к сроку от 25 до 40 лет лишения свободы, сообщает агентство. Однако в виду сделки со следствием срок будет уменьшен до 11 лет, и узнику Гуантанамо будет засчитано то время, которое он уже провел в тюрьме с 2012 года. Предполагается, что в следующем году его переведут в другую тюрьму в третьей стране.Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются. Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом.Сейчас в тюрьме остались 39 заключенных, только 11 из них обвинили в военных преступлениях. Двадцать восемь заключенных считаются лишенными свободы на неопределенный срок.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/tramp-1737975272.html

https://ria.ru/20210503/guantanamo-1730957013.html

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в мире, сша, тюрьма в гуантанамо