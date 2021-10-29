https://ria.ru/20211029/doznanie-1756787256.html
Узник Гуантанамо рассказал суду об используемых ЦРУ методах дознания
Узник Гуантанамо рассказал суду об используемых ЦРУ методах дознания - РИА Новости, 29.10.2021
Узник Гуантанамо рассказал суду об используемых ЦРУ методах дознания
Заключенный американской тюрьмы Гуантанамо, обвиненный в содействии террористической группировке "Аль-Каида"*, впервые рассказал о том, какие приемы... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T06:54
2021-10-29T06:54
2021-10-29T06:56
в мире
сша
тюрьма в гуантанамо
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заключенный американской тюрьмы Гуантанамо, обвиненный в содействии террористической группировке "Аль-Каида"*, впервые рассказал о том, какие приемы использовало ЦРУ при проведении допросов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на видео с судебного слушания.Маджид Хан рассказал присяжным, которые рассматривали его приговор за совершение военных преступлений, что он подвергался издевательствам на подпольных объектах ЦРУ со стороны следователей. Согласно словам Хана, его подвешивали обнаженным к потолочной балке на несколько дней, обливали ледяной водой, не давая заснуть, морили голодом, избивали, насиловали. Все это происходило в различных зарубежных тюрьмах, чье местонахождение не разглашалось.Как пишет агентство, это был первый раз, когда "особо важный заключенный" Гуантанамо имел возможность перед судом рассказать о системе так называемого " усиленного допроса".Согласно данным агентства, Хан признался, что был курьером в "Аль-Каиде"* и принимал участие в планировании нескольких заговоров, которые не были осуществлены. В 2012 году он признал себя виновным по обвинениям в сговоре и материальной помощи террористам и согласился сотрудничать со следствием, в том числе против пяти заключенных тюрьмы, которых обвиняли в материально-техническом обеспечении атаки 11 сентября 2001 года.Группа военных офицеров может приговорить его к сроку от 25 до 40 лет лишения свободы, сообщает агентство. Однако в виду сделки со следствием срок будет уменьшен до 11 лет, и узнику Гуантанамо будет засчитано то время, которое он уже провел в тюрьме с 2012 года. Предполагается, что в следующем году его переведут в другую тюрьму в третьей стране.Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются. Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом.Сейчас в тюрьме остались 39 заключенных, только 11 из них обвинили в военных преступлениях. Двадцать восемь заключенных считаются лишенными свободы на неопределенный срок.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/tramp-1737975272.html
https://ria.ru/20210503/guantanamo-1730957013.html
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в мире, сша, тюрьма в гуантанамо
06:54 29.10.2021 (обновлено: 06:56 29.10.2021)
Узник Гуантанамо рассказал суду об используемых ЦРУ методах дознания
Узник Гуантанамо Маджид Хан впервые рассказал суду об используемых ЦРУ методах дознания
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Заключенный американской тюрьмы Гуантанамо, обвиненный в содействии террористической группировке "Аль-Каида"*, впервые рассказал о том, какие приемы использовало ЦРУ при проведении допросов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на видео с судебного слушания.
Маджид Хан рассказал присяжным, которые рассматривали его приговор за совершение военных преступлений, что он подвергался издевательствам на подпольных объектах ЦРУ со стороны следователей. Согласно словам Хана, его подвешивали обнаженным к потолочной балке на несколько дней, обливали ледяной водой, не давая заснуть, морили голодом, избивали, насиловали. Все это происходило в различных зарубежных тюрьмах, чье местонахождение не разглашалось.
"Я думал, что умру", - заявил Хан во время слушания.
Как пишет агентство, это был первый раз, когда "особо важный заключенный" Гуантанамо имел возможность перед судом рассказать о системе так называемого " усиленного допроса".
Согласно данным агентства, Хан признался, что был курьером в "Аль-Каиде"* и принимал участие в планировании нескольких заговоров, которые не были осуществлены. В 2012 году он признал себя виновным по обвинениям в сговоре и материальной помощи террористам и согласился сотрудничать со следствием, в том числе против пяти заключенных тюрьмы, которых обвиняли в материально-техническом обеспечении атаки 11 сентября 2001 года.
"Чем больше я сотрудничал и рассказывал, тем больше меня пытали", - сказал заключенный.
Группа военных офицеров может приговорить его к сроку от 25 до 40 лет лишения свободы, сообщает агентство. Однако в виду сделки со следствием срок будет уменьшен до 11 лет, и узнику Гуантанамо будет засчитано то время, которое он уже провел в тюрьме с 2012 года. Предполагается, что в следующем году его переведут в другую тюрьму в третьей стране.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ
и эксперты ООН
, призвали новую администрацию США
немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
Бывший президент США Барак Обама
более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп
, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются. Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом.
Сейчас в тюрьме остались 39 заключенных, только 11 из них обвинили в военных преступлениях. Двадцать восемь заключенных считаются лишенными свободы на неопределенный срок.
*Террористическая организация, запрещенная в России.