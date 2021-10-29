https://ria.ru/20211029/dostoevskiy-1756868791.html

Онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

Онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского - РИА Новости, 29.10.2021

Онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

1 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского: программа Сочинского международного кинофестиваля SIFFA".

2021-10-29T14:51

2021-10-29T14:51

2021-10-29T14:51

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1756868791.jpg?1635508267

Задать вопросУчастники:- народный артист России, режиссер Владимир ХОТИНЕНКО;- народный артист России, режиссер, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений МИРОНОВ;- основатель и президент Сочинского международного кинофестиваля SIFFA и кинопремии "Ирида" Любовь БАЛАГОВА-КАНДУР.В Сочи 4 ноября начнется традиционный российско-британский кинофестиваль SIFFA, в ходе которого один день будет полностью посвящен мероприятиям, приуроченным к 200-летию великого русского писателя Ф.М. Достоевского, отмечаемому 11 ноября.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы