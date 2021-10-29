Онлайн-конференция к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
1 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского: программа Сочинского международного кинофестиваля SIFFA".
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Участники:
- народный артист России, режиссер Владимир ХОТИНЕНКО;
- народный артист России, режиссер, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений МИРОНОВ;
- основатель и президент Сочинского международного кинофестиваля SIFFA и кинопремии "Ирида" Любовь БАЛАГОВА-КАНДУР.
В Сочи 4 ноября начнется традиционный российско-британский кинофестиваль SIFFA, в ходе которого один день будет полностью посвящен мероприятиям, приуроченным к 200-летию великого русского писателя Ф.М. Достоевского, отмечаемому 11 ноября.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- народный артист России, режиссер Владимир ХОТИНЕНКО;
- народный артист России, режиссер, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений МИРОНОВ;
- основатель и президент Сочинского международного кинофестиваля SIFFA и кинопремии "Ирида" Любовь БАЛАГОВА-КАНДУР.
В Сочи 4 ноября начнется традиционный российско-британский кинофестиваль SIFFA, в ходе которого один день будет полностью посвящен мероприятиям, приуроченным к 200-летию великого русского писателя Ф.М. Достоевского, отмечаемому 11 ноября.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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