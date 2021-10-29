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В Луганске перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе
В Луганске перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 29.10.2021
В Луганске перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе
Останки 50 жертв конфликта в Донбассе перезахоронили в пятницу на кладбище на окраине Луганска, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T21:59
2021-10-29T21:59
в мире
луганск
международный уголовный суд
европейский суд
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Останки 50 жертв конфликта в Донбассе перезахоронили в пятницу на кладбище на окраине Луганска, сообщает корреспондент РИА Новости.В июле в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. В начале октября специалисты начали работы на самом крупном в ЛНР массовом стихийном захоронении мирных жителей."Сегодня мы присутствуем на самом крупном захоронении, которое в республике существует… Мы знаем, что здесь захоронены (стихийно захоронены – ред.) несколько сотен наших соотечественников, сегодня перезахораниваем пятьдесят. Это важно для того, чтобы мы понимали и вся мировая общественность понимала масштабы трагедии, которая здесь разыгралась в 2014 году. И это очень важно для тех людей, чьи близкие здесь похоронены", - прокомментировала журналистам советник главы ЛНР Марина Филиппова.Помимо советника главы республики в торжественной церемонии перезахоронения приняли участие депутаты парламента республики, глава администрации Луганска Манолис Пилавов, общественники и местные жители.Каждый человек был похоронен в отдельной могиле с соответствующим порядковым номером.Руководитель межведомственной рабочей группы по поиску захоронений в ЛНР Анна Сорока отметила, что на сегодняшний день из этого захоронения извлекли останки порядка 130 человек, личности четырех из них уже установлены. Родственники двух погибших присутствовали на церемонии перезахоронения."Для нас сегодня очень важный день. Первые останки, которые были подняты в ходе пятого этапа работы межведомственной рабочей группы, обрели наконец-то покой… Большинство людей погибло от минно-взрывных травм, от тупых ранений. Это все действительно жертвы войны, которую развязало правительство Украины против мирных жителей Донбасса", - сказала Сорока журналистам.Она уточнила, что работы по извлечению тел из данного захоронения и идентификации тел погибших продолжаются.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, луганск, международный уголовный суд, европейский суд, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, манолис пилавов
21:59 29.10.2021
 
В Луганске перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе

Останки 50 жертв конфликта в Донбассе перезахоронили на кладбище на окраине Луганска

© РИА НовостиВ ЛНР перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе
В ЛНР перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Останки 50 жертв конфликта в Донбассе перезахоронили в пятницу на кладбище на окраине Луганска, сообщает корреспондент РИА Новости.
В июле в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. В начале октября специалисты начали работы на самом крупном в ЛНР массовом стихийном захоронении мирных жителей.
"Сегодня мы присутствуем на самом крупном захоронении, которое в республике существует… Мы знаем, что здесь захоронены (стихийно захоронены – ред.) несколько сотен наших соотечественников, сегодня перезахораниваем пятьдесят. Это важно для того, чтобы мы понимали и вся мировая общественность понимала масштабы трагедии, которая здесь разыгралась в 2014 году. И это очень важно для тех людей, чьи близкие здесь похоронены", - прокомментировала журналистам советник главы ЛНР Марина Филиппова.
Помимо советника главы республики в торжественной церемонии перезахоронения приняли участие депутаты парламента республики, глава администрации Луганска Манолис Пилавов, общественники и местные жители.
© РИА НовостиВ ЛНР перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе
В ЛНР перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости
В ЛНР перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе
Каждый человек был похоронен в отдельной могиле с соответствующим порядковым номером.
Руководитель межведомственной рабочей группы по поиску захоронений в ЛНР Анна Сорока отметила, что на сегодняшний день из этого захоронения извлекли останки порядка 130 человек, личности четырех из них уже установлены. Родственники двух погибших присутствовали на церемонии перезахоронения.
"Для нас сегодня очень важный день. Первые останки, которые были подняты в ходе пятого этапа работы межведомственной рабочей группы, обрели наконец-то покой… Большинство людей погибло от минно-взрывных травм, от тупых ранений. Это все действительно жертвы войны, которую развязало правительство Украины против мирных жителей Донбасса", - сказала Сорока журналистам.
Она уточнила, что работы по извлечению тел из данного захоронения и идентификации тел погибших продолжаются.
© РИА НовостиВ ЛНР перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе
В ЛНР перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости
В ЛНР перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе
 
В миреЛуганскМеждународный уголовный судЕвропейский судДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженный конфликт на востоке УкраиныМанолис Пилавов
 
 
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