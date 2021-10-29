https://ria.ru/20211029/donbass-1756932363.html

США поддержали удар украинского беспилотника в Донбассе

США оправдали Украину за нанесение удара беспилотником в Донбассе - РИА Новости, 29.10.2021

США поддержали удар украинского беспилотника в Донбассе

Посольство США в Киеве оправдало применение Вооруженными силами Украины беспилотника для нанесения удара по ДНР и ЛНР. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:32

2021-10-29T19:32

2021-10-29T19:32

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сша

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

донбасс

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Посольство США в Киеве оправдало применение Вооруженными силами Украины беспилотника для нанесения удара по ДНР и ЛНР.Во вторник 26 октября Генштаб ВСУ заявил о первом боевом применении в Донбассе беспилотника турецкого производства Bayraktar. Он уничтожил артиллерийское орудие управляемой бомбой. По словам президента страны Владимира Зеленского, нанесение удара по региону не говорит о наступлении ВСУ, поскольку Киев использует подобное оружие "для защиты".Полеты боевой авиации вдоль линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что применение БПЛА их "не нарушает".Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и обострения конфликта в Донбассе. Кремль неоднократно подчеркивал, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.

https://ria.ru/20211028/dron-1756717055.html

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политика, украина, сша, владимир зеленский, мид украины, вооруженные силы украины, донбасс, дмитрий кулеба, россия