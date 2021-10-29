https://ria.ru/20211029/donbass-1756925955.html

В ЛНР опасаются новых похищений представителей республики

В ЛНР опасаются новых похищений представителей республики - РИА Новости, 29.10.2021

В ЛНР опасаются новых похищений представителей республики

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается новых похищений украинскими силовиками представителей республики при возобновлении... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:55

2021-10-29T18:55

2021-10-29T18:55

луганск

генеральная прокуратура рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

смм обсе

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается новых похищений украинскими силовиками представителей республики при возобновлении работ по ремонту и восстановлению гражданской инфраструктуры на линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.В четверг официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова заявила, что ведомство завело уголовное дело по факту похищения Киевом офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка."Отсутствие реакции Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ (на инцидент с похищением офицера ЛНР – ред.) развязывает руки украинским боевикам", - заявил Филипоненко.Официальный представитель ведомства не исключил повторения подобных инцидентов при возобновлении восстановительных работ на линии соприкосновения. "Существующая угроза повторения подобной ситуации в условиях полного отсутствия гарантий безопасности наблюдателям СЦКК делает невозможным проведение ремонтно-восстановительных работ на линии боевого соприкосновения", - пояснил Филипоненко. Он уточнил, что данная ситуация также существенно ограничивает работу в Донбассе гуманитарных миссий.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/donbass-1756731458.html

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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луганск, генеральная прокуратура рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, смм обсе, ситуация в днр и лнр