В ЛНР опасаются новых похищений представителей республики
В ЛНР опасаются новых похищений украинскими силовиками представителей республики
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается новых похищений украинскими силовиками представителей республики при возобновлении работ по ремонту и восстановлению гражданской инфраструктуры на линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В четверг официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова заявила, что ведомство завело уголовное дело по факту похищения Киевом офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка.
Официальный представитель ведомства не исключил повторения подобных инцидентов при возобновлении восстановительных работ на линии соприкосновения. "Существующая угроза повторения подобной ситуации в условиях полного отсутствия гарантий безопасности наблюдателям СЦКК делает невозможным проведение ремонтно-восстановительных работ на линии боевого соприкосновения", - пояснил Филипоненко. Он уточнил, что данная ситуация также существенно ограничивает работу в Донбассе гуманитарных миссий.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.