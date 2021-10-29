В Луганске раскритиковали отчеты ОБСЕ о захвате Киевом офицера ЛНР в СЦКК
ОБСЕ не отразила в отчетах детали задержания Киевом офицера ЛНР в СЦКК, заявили в Луганске
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ так и не отразила в отчетах детали и обстоятельства задержания Киевом офицера самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе Андрея Косяка, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В четверг официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова заявила, что ведомство завело уголовное дело по факту похищения украинскими силовиками Косяка.
"В сложившейся ситуации нам по-прежнему непонятна позиция руководства ОБСЕ, нежелающего признать действия Киева противозаконными. До сих пор миссия так и не отразила в отчете хотя бы те события, очевидцами которых стали ее наблюдатели, а именно – содействие в возвращении 13 октября второго сотрудника СЦКК ЛНР, который смог укрыться от украинского спецназа", - пояснил Филипоненко.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
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