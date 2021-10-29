https://ria.ru/20211029/donbass-1756906070.html

В Луганске раскритиковали отчеты ОБСЕ о захвате Киевом офицера ЛНР в СЦКК

В Луганске раскритиковали отчеты ОБСЕ о захвате Киевом офицера ЛНР в СЦКК - РИА Новости, 29.10.2021

В Луганске раскритиковали отчеты ОБСЕ о захвате Киевом офицера ЛНР в СЦКК

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ так и не отразила в отчетах детали и обстоятельства задержания Киевом офицера самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:30

2021-10-29T17:30

2021-10-29T17:30

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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ так и не отразила в отчетах детали и обстоятельства задержания Киевом офицера самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе Андрея Косяка, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.В четверг официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова заявила, что ведомство завело уголовное дело по факту похищения украинскими силовиками Косяка."В сложившейся ситуации нам по-прежнему непонятна позиция руководства ОБСЕ, нежелающего признать действия Киева противозаконными. До сих пор миссия так и не отразила в отчете хотя бы те события, очевидцами которых стали ее наблюдатели, а именно – содействие в возвращении 13 октября второго сотрудника СЦКК ЛНР, который смог укрыться от украинского спецназа", - пояснил Филипоненко.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.

https://ria.ru/20211026/donbass-1756273561.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/arest-1755116305.html

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в мире, киев, луганск, генеральная прокуратура рф, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр