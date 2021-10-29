https://ria.ru/20211029/donbass-1756806860.html
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 29.10.2021
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:51
2021-10-29T10:51
2021-10-29T10:51
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В четверг в ведомстве заявили также о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило три раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие, кроме того, по территории республики было выпущено 16 мин и снарядов калибром 152 и 82 миллиметра.
https://ria.ru/20211028/donbass-1756712632.html
https://ria.ru/20211028/ukraina-1756700902.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
В ДНР обвинили украинских силовиков в трех нарушениях перемирия за сутки