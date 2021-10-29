Экс-президент Молдавии Додон привился "Спутником V"
Экс-президент Молдавии Додон привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что привился от коронавируса "Спутником V".
"Несмотря на то, что у меня всё ещё есть антитела к коронавирусу, я всё-таки решил привиться. Конечно, "Спутником", потому что считаю эту вакцину самой эффективной и безопасной, что подтверждено её использованием в более чем 60 странах мира", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по-прежнему убеждён, что нельзя вводить обязательную вакцинацию, но призывает всех, кому позволяют здоровье и собственные убеждения, привиться. По словам экс-президента, это самый надёжный способ остановить пандемию.
"Хочу посоветовать молдавским властям в срочном порядке договориться с РФ о поступлении российской вакцины в Молдавию. Уверен, что, учитывая большой спрос и доверие наших сограждан к "Спутнику V", доставка миллиона доз этого препарата позволит в кратчайшие сроки удвоить число вакцинированных в нашей стране и преодолеть текущий кризис в системе здравоохранения. Напомню, что первые 182 тысячи доз вакцины "Спутник V" поступили в первой половине этого года в качестве гуманитарной помощи,, согласно нашим договорённостям с руководством РФ и были израсходованы за несколько дней", - отметил Додон.
В среду глава минздрава Молдавии Алла Немеренко сообщала, что власти Молдавии ведут переговоры о закупке партии вакцины "Спутник V" и надеются поскорее подписать контракт с РФ. Ранее Молдавия получила несколько партий российской вакцины в виде гуманитарной помощи.
Вакцинация в Молдавии началась 2 марта. На сегодняшний день минздрав вакцинирует всех желающих без ограничения. Процесс завершится, когда в Молдавии будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.