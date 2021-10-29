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СМИ: все страны Персидского залива готовы расторгнуть отношения с Ливаном
СМИ: все страны Персидского залива готовы расторгнуть отношения с Ливаном - РИА Новости, 29.10.2021
СМИ: все страны Персидского залива готовы расторгнуть отношения с Ливаном
Все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в ближайшее время готовы расторгнуть дипломатические отношения с Ливаном,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T21:06
2021-10-29T22:19
в мире
ливан
бейрут
йемен
ансар алла
персидский залив
мишель аун
наджиб микати
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БЕЙРУТ, 29 окт – РИА Новости. Все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в ближайшее время готовы расторгнуть дипломатические отношения с Ливаном, сообщает ливанский телеканала MTV со ссылкой на собственный источник, приближенный к ССАГПЗ.Ранее государственный телеканал Саудовской Аравии сообщил, что Эр-Рияд официально отзывает своего посла в Ливане для консультаций и потребовал от посла Ливана покинуть КСА в течении 48 часов. Арабский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что в Эр-Рияде рассматривают возможности разрыва дипотношений с Бейрутом."В ближайшее часы все страны ССАГПЗ выдворят послов Ливана", - цитирует телеканал.Дипломатический саудовский источник сообщил в свою очередь телеканалу, что "дипломатический кризис" приведет к изоляции Ливана и разрыв дипломатических отношений - это только начало.Ранее в ливанских СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться. И война в Йемене в целом бессмысленная. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром. Он также сказал, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ливанский премьер Наджиб Микати заявил, что слова Кордахи не отражают официальную позицию Ливана по йеменскому вопросу.Внешнеполитические ведомства стран Персидского залива вызвали послов Ливана и вручили им ноты протеста. Правительство Ливана и президент страны Мишель Аун заявили, что сказанное Кордахи в августе никак не соответствует официальной позиции Бейрута.Также в Эр-Рияде обвинили ливанские власти в бездействии в рамках борьбы с контрабандой наркотиков в страны Персидского залива и невыполнении двухсторонних соглашений по экстрадиции разыскиваемых в КСА преступников.
https://ria.ru/20211027/skandal-1756586359.html
https://ria.ru/20211021/livan-1755683839.html
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в мире, ливан, бейрут, йемен, ансар алла, персидский залив, мишель аун, наджиб микати
21:06 29.10.2021 (обновлено: 22:19 29.10.2021)
 
СМИ: все страны Персидского залива готовы расторгнуть отношения с Ливаном

СМИ: страны Персидского залива готовы в ближайшее время расторгнуть дипотношения с Ливаном

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСитуация в Бейруте
Ситуация в Бейруте - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 29 окт – РИА Новости. Все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в ближайшее время готовы расторгнуть дипломатические отношения с Ливаном, сообщает ливанский телеканала MTV со ссылкой на собственный источник, приближенный к ССАГПЗ.
Ранее государственный телеканал Саудовской Аравии сообщил, что Эр-Рияд официально отзывает своего посла в Ливане для консультаций и потребовал от посла Ливана покинуть КСА в течении 48 часов. Арабский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что в Эр-Рияде рассматривают возможности разрыва дипотношений с Бейрутом.
"В ближайшее часы все страны ССАГПЗ выдворят послов Ливана", - цитирует телеканал.
Дипломатический саудовский источник сообщил в свою очередь телеканалу, что "дипломатический кризис" приведет к изоляции Ливана и разрыв дипломатических отношений - это только начало.
Здание ливанского правительства - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 21:43
Слова министра информации Ливана о войне в Йемене спровоцировали скандал
Ранее в ливанских СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться. И война в Йемене в целом бессмысленная. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром. Он также сказал, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ливанский премьер Наджиб Микати заявил, что слова Кордахи не отражают официальную позицию Ливана по йеменскому вопросу.
Внешнеполитические ведомства стран Персидского залива вызвали послов Ливана и вручили им ноты протеста. Правительство Ливана и президент страны Мишель Аун заявили, что сказанное Кордахи в августе никак не соответствует официальной позиции Бейрута.
Также в Эр-Рияде обвинили ливанские власти в бездействии в рамках борьбы с контрабандой наркотиков в страны Персидского залива и невыполнении двухсторонних соглашений по экстрадиции разыскиваемых в КСА преступников.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 20:06
Путин высказался за мирное разрешение конфликта в Ливане
 
В миреЛиванБейрутЙеменАнсар АллаПерсидский заливМишель АунНаджиб Микати
 
 
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