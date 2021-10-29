https://ria.ru/20211029/dipotnosheniya-1756948152.html

СМИ: все страны Персидского залива готовы расторгнуть отношения с Ливаном

СМИ: все страны Персидского залива готовы расторгнуть отношения с Ливаном - РИА Новости, 29.10.2021

СМИ: все страны Персидского залива готовы расторгнуть отношения с Ливаном

Все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в ближайшее время готовы расторгнуть дипломатические отношения с Ливаном,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T21:06

2021-10-29T21:06

2021-10-29T22:19

в мире

ливан

бейрут

йемен

ансар алла

персидский залив

мишель аун

наджиб микати

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БЕЙРУТ, 29 окт – РИА Новости. Все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в ближайшее время готовы расторгнуть дипломатические отношения с Ливаном, сообщает ливанский телеканала MTV со ссылкой на собственный источник, приближенный к ССАГПЗ.Ранее государственный телеканал Саудовской Аравии сообщил, что Эр-Рияд официально отзывает своего посла в Ливане для консультаций и потребовал от посла Ливана покинуть КСА в течении 48 часов. Арабский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что в Эр-Рияде рассматривают возможности разрыва дипотношений с Бейрутом."В ближайшее часы все страны ССАГПЗ выдворят послов Ливана", - цитирует телеканал.Дипломатический саудовский источник сообщил в свою очередь телеканалу, что "дипломатический кризис" приведет к изоляции Ливана и разрыв дипломатических отношений - это только начало.Ранее в ливанских СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al-Jazeera, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы из группировки "Ансар Алла" (хуситы) вынуждены обороняться. И война в Йемене в целом бессмысленная. Позже он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе, до его назначения министром. Он также сказал, что не хотел оскорбить Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ливанский премьер Наджиб Микати заявил, что слова Кордахи не отражают официальную позицию Ливана по йеменскому вопросу.Внешнеполитические ведомства стран Персидского залива вызвали послов Ливана и вручили им ноты протеста. Правительство Ливана и президент страны Мишель Аун заявили, что сказанное Кордахи в августе никак не соответствует официальной позиции Бейрута.Также в Эр-Рияде обвинили ливанские власти в бездействии в рамках борьбы с контрабандой наркотиков в страны Персидского залива и невыполнении двухсторонних соглашений по экстрадиции разыскиваемых в КСА преступников.

https://ria.ru/20211027/skandal-1756586359.html

https://ria.ru/20211021/livan-1755683839.html

ливан

бейрут

йемен

персидский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливан, бейрут, йемен, ансар алла, персидский залив, мишель аун, наджиб микати