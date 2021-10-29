https://ria.ru/20211029/demokratiya-1756859980.html

Институты Евросоюза отличаются дефицитом демократии, заявил премьер Польши

Институты Евросоюза отличаются дефицитом демократии, заявил премьер Польши - РИА Новости, 29.10.2021

Институты Евросоюза отличаются дефицитом демократии, заявил премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что институты Евросоюза отличаются "дефицитом демократии", об этом политик написал в комментарии, которое... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:11

2021-10-29T14:11

2021-10-29T14:11

в мире

польша

евросоюз

еврокомиссия

матеуш моравецкий

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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что институты Евросоюза отличаются "дефицитом демократии", об этом политик написал в комментарии, которое опубликовало немецкое издание Welt."Институты в Брюсселе и Люксембурге отличаются дефицитом демократии", - сказал Моравецкий, отметив, что страны должны задаться вопросом, хотят ли они быть самими собой или слиться с институтами.Премьер-министр отметил, что Польша - "лояльный член ЕС", она не собирается выходить из Евросоюза. "Трудно найти нацию, более привязанную к идее свободы, демократии и европейской идее, чем Польша. В польском парламенте и общественной жизни преобладают проевропейские силы", - пишет политик.Вместе с тем он считает, что уважение к праву ЕС не означает его преобладания над национальными конституциями. "Польша не является исключением", - добавил Моравецкий.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС. Тем не менее, Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.

https://ria.ru/20211027/vznosy-1756549932.html

https://ria.ru/20211029/evropa-1756667491.html

польша

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в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия, матеуш моравецкий