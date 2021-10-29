Институты Евросоюза отличаются дефицитом демократии, заявил премьер Польши
Премьер-министр Польши Моравецкий: институты Евросоюза отличаются дефицитом демократии
© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что институты Евросоюза отличаются "дефицитом демократии", об этом политик написал в комментарии, которое опубликовало немецкое издание Welt.
"Институты в Брюсселе и Люксембурге отличаются дефицитом демократии", - сказал Моравецкий, отметив, что страны должны задаться вопросом, хотят ли они быть самими собой или слиться с институтами.
Премьер-министр отметил, что Польша - "лояльный член ЕС", она не собирается выходить из Евросоюза. "Трудно найти нацию, более привязанную к идее свободы, демократии и европейской идее, чем Польша. В польском парламенте и общественной жизни преобладают проевропейские силы", - пишет политик.
Вместе с тем он считает, что уважение к праву ЕС не означает его преобладания над национальными конституциями. "Польша не является исключением", - добавил Моравецкий.
В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС. Тем не менее, Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.