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В море под Калининградом спасатели приступили к поиску двух дайверов

В море под Калининградом спасатели приступили к поиску двух дайверов - РИА Новости, 29.10.2021

В море под Калининградом спасатели приступили к поиску двух дайверов

Пустая моторная лодка обнаружена в 800 метрах от берега в Балтийском море в Калининградской области, спасатели приступили к поиску двух дайверов, рассказал РИА... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:26

2021-10-29T16:26

2021-10-29T16:51

происшествия

калининградская область

балтийское море

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новости - туризм

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пустая моторная лодка обнаружена в 800 метрах от берега в Балтийском море в Калининградской области, спасатели приступили к поиску двух дайверов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В акватории Балтийского моря, в 800 метрах от берега, обнаружена пустая моторная лодка", - сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели уже приступили к поиску двух дайверов, которые, по предварительным данным, находились на этом судне. К поиску пропавших также привлечены плавсредства ГИМС, готовится к вылету поисковый вертолет.

https://ria.ru/20211017/more-1754926768.html

калининградская область

балтийское море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининградская область, балтийское море, новости - туризм