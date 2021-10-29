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Туризм
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В море под Калининградом спасатели приступили к поиску двух дайверов
В море под Калининградом спасатели приступили к поиску двух дайверов - РИА Новости, 29.10.2021
В море под Калининградом спасатели приступили к поиску двух дайверов
Пустая моторная лодка обнаружена в 800 метрах от берега в Балтийском море в Калининградской области, спасатели приступили к поиску двух дайверов, рассказал РИА... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:26
2021-10-29T16:51
происшествия
калининградская область
балтийское море
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пустая моторная лодка обнаружена в 800 метрах от берега в Балтийском море в Калининградской области, спасатели приступили к поиску двух дайверов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В акватории Балтийского моря, в 800 метрах от берега, обнаружена пустая моторная лодка", - сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели уже приступили к поиску двух дайверов, которые, по предварительным данным, находились на этом судне. К поиску пропавших также привлечены плавсредства ГИМС, готовится к вылету поисковый вертолет.
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происшествия, калининградская область, балтийское море, новости - туризм
16:26 29.10.2021 (обновлено: 16:51 29.10.2021)
 
В море под Калининградом спасатели приступили к поиску двух дайверов

В море под Калининградом нашли пустую моторную лодку, начат поиск двух дайверов

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБерег Балтийского моря
Берег Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пустая моторная лодка обнаружена в 800 метрах от берега в Балтийском море в Калининградской области, спасатели приступили к поиску двух дайверов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В акватории Балтийского моря, в 800 метрах от берега, обнаружена пустая моторная лодка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели уже приступили к поиску двух дайверов, которые, по предварительным данным, находились на этом судне. К поиску пропавших также привлечены плавсредства ГИМС, готовится к вылету поисковый вертолет.
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