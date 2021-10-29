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Лукашенко назвал сумму непредвиденных расходов на борьбу с COVID-19
Лукашенко назвал сумму непредвиденных расходов на борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
Лукашенко назвал сумму непредвиденных расходов на борьбу с COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на конец этого года непредвиденные расходы государства, вызванные необходимостью борьбы с пандемией... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:11
2021-10-29T14:37
коронавирус covid-19
в мире
белоруссия
гомельская область
александр лукашенко
здоровье - общество
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на конец этого года непредвиденные расходы государства, вызванные необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, составят 2 миллиарда долларов."На конец года 2 миллиарда долларов непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от COVID-19. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги", - заявил Лукашенко в пятницу во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" (Гомельская область) и общения с ее работниками. Слова президента приводятся на его официальном сайте.Глава государства пояснил, что необходимо рассматривать источники для компенсации этих дополнительных расходов, ими могут быть, например, новые объекты налогообложения. В частности, в стране обсуждается возможность отмены льготы по уплате налога на недвижимость для собственников квартир. Проект нового налогового кодекса в стране предполагает, что с 1 января 2022 года физические лица, имеющие в собственности жилые помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме, станут плательщиками налога на недвижимость.В этой связи глава государства отметил, что, условно говоря, если с каждого жителя Белоруссии собрать по доллару налога, то это будет только 9,5 миллиона долларов. "По большому счету это ничто, если мы 2 миллиарда потратим только на лечение, но за эти 9,5 миллиона долларов мы что-то можем купить", - заметил он.В то же время Лукашенко сказал, что решение об уплате налога на недвижимость владельцами квартир еще не принято. "Будет ли это вообще - еще вопрос. На мой уровень эти вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. Они у нас и так высоки. У нас нет нефти и газа. Потому налогооблагаемая база и налоги приличные. Всегда встает вопрос, как их уменьшить. Поэтому я не думаю, что это будут какие-то большие налоги, если они будут вообще", - сказал он.
https://ria.ru/20211022/lukashenko-1755771538.html
https://ria.ru/20211026/vaktsiny-1756295831.html
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коронавирус covid-19, в мире, белоруссия, гомельская область, александр лукашенко, здоровье - общество
14:11 29.10.2021 (обновлено: 14:37 29.10.2021)
 
Лукашенко назвал сумму непредвиденных расходов на борьбу с COVID-19

Лукашенко: на борьбу с COVID-19 к концу года будет потрачено два миллиарда долларов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на конец этого года непредвиденные расходы государства, вызванные необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, составят 2 миллиарда долларов.
"На конец года 2 миллиарда долларов непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от COVID-19. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги", - заявил Лукашенко в пятницу во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" (Гомельская область) и общения с ее работниками. Слова президента приводятся на его официальном сайте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 12:31
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Глава государства пояснил, что необходимо рассматривать источники для компенсации этих дополнительных расходов, ими могут быть, например, новые объекты налогообложения. В частности, в стране обсуждается возможность отмены льготы по уплате налога на недвижимость для собственников квартир. Проект нового налогового кодекса в стране предполагает, что с 1 января 2022 года физические лица, имеющие в собственности жилые помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме, станут плательщиками налога на недвижимость.
В этой связи глава государства отметил, что, условно говоря, если с каждого жителя Белоруссии собрать по доллару налога, то это будет только 9,5 миллиона долларов. "По большому счету это ничто, если мы 2 миллиарда потратим только на лечение, но за эти 9,5 миллиона долларов мы что-то можем купить", - заметил он.
В то же время Лукашенко сказал, что решение об уплате налога на недвижимость владельцами квартир еще не принято. "Будет ли это вообще - еще вопрос. На мой уровень эти вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. Они у нас и так высоки. У нас нет нефти и газа. Потому налогооблагаемая база и налоги приличные. Всегда встает вопрос, как их уменьшить. Поэтому я не думаю, что это будут какие-то большие налоги, если они будут вообще", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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Коронавирус COVID-19В миреБелоруссияГомельская областьАлександр ЛукашенкоЗдоровье - Общество
 
 
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