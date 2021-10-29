https://ria.ru/20211029/covid-19-1756860129.html

Лукашенко назвал сумму непредвиденных расходов на борьбу с COVID-19

Лукашенко назвал сумму непредвиденных расходов на борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

Лукашенко назвал сумму непредвиденных расходов на борьбу с COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на конец этого года непредвиденные расходы государства, вызванные необходимостью борьбы с пандемией... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:11

2021-10-29T14:11

2021-10-29T14:37

коронавирус covid-19

в мире

белоруссия

гомельская область

александр лукашенко

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749495299_533:2:2650:1193_1920x0_80_0_0_e0a079dc293683b30898472948e2ad00.jpg

МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на конец этого года непредвиденные расходы государства, вызванные необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, составят 2 миллиарда долларов."На конец года 2 миллиарда долларов непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от COVID-19. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги", - заявил Лукашенко в пятницу во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" (Гомельская область) и общения с ее работниками. Слова президента приводятся на его официальном сайте.Глава государства пояснил, что необходимо рассматривать источники для компенсации этих дополнительных расходов, ими могут быть, например, новые объекты налогообложения. В частности, в стране обсуждается возможность отмены льготы по уплате налога на недвижимость для собственников квартир. Проект нового налогового кодекса в стране предполагает, что с 1 января 2022 года физические лица, имеющие в собственности жилые помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме, станут плательщиками налога на недвижимость.В этой связи глава государства отметил, что, условно говоря, если с каждого жителя Белоруссии собрать по доллару налога, то это будет только 9,5 миллиона долларов. "По большому счету это ничто, если мы 2 миллиарда потратим только на лечение, но за эти 9,5 миллиона долларов мы что-то можем купить", - заметил он.В то же время Лукашенко сказал, что решение об уплате налога на недвижимость владельцами квартир еще не принято. "Будет ли это вообще - еще вопрос. На мой уровень эти вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. Они у нас и так высоки. У нас нет нефти и газа. Потому налогооблагаемая база и налоги приличные. Всегда встает вопрос, как их уменьшить. Поэтому я не думаю, что это будут какие-то большие налоги, если они будут вообще", - сказал он.

https://ria.ru/20211022/lukashenko-1755771538.html

https://ria.ru/20211026/vaktsiny-1756295831.html

белоруссия

гомельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, в мире, белоруссия, гомельская область, александр лукашенко, здоровье - общество