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Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную на востоке Москвы
Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную на востоке Москвы - РИА Новости, 29.10.2021
Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную на востоке Москвы
Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную сети "Мята Lounge" на улице Стромынка в Восточном административном округе столицы за нарушение мер по... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:51
2021-10-29T13:51
2021-10-29T13:55
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
восточный административный округ (москва)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную сети "Мята Lounge" на улице Стромынка в Восточном административном округе столицы за нарушение мер по распространению коронавируса, сообщил журналистам в пятницу специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ВАО Мурад Алискандиев."В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за проведением противоэпидемических мероприятий. Так, по адресу: улица Стромынка, дом 25, строение 1, в кальянной "Мята Lounge" были выявлены нарушения мер профилактики COVID-19. Например, отсутствовали дезинфенцирующие вещества, не проводятся обеззараживания воздуха и термометрия. Ранее за аналогичные нарушения кальянная уже была опечатана. При повторном обследовании выявленные нарушения не устранены. Кальянная опечатана повторно", - сказал Алискандиев.Он отметил, что за выявленные нарушения согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. -0-
https://ria.ru/20211028/meropriyatiya-1756762545.html
москва
восточный административный округ (москва)
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, восточный административный округ (москва), коронавирус в россии
13:51 29.10.2021 (обновлено: 13:55 29.10.2021)
Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную на востоке Москвы
Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную в ВАО Москвы за нарушение антиковидных мер