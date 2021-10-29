https://ria.ru/20211029/chuvashiya-1756836069.html

В Чувашии приостановят работу непродовольственных магазинов

В Чувашии приостановят работу непродовольственных магазинов - РИА Новости, 29.10.2021

В Чувашии приостановят работу непродовольственных магазинов

Работу всех непродовольственных магазинов приостановят в Чувашии на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:48

2021-10-29T12:48

2021-10-29T12:57

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603451907_0:248:3199:2047_1920x0_80_0_0_bca9eecc81e41cbb0c7dd75e5f9801ad.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Работу всех непродовольственных магазинов приостановят в Чувашии на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие изменения будут внесены в пятницу в указ главы Чувашии о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения."Оперштаб по коронавирусу принял решение на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостановить деятельность всех организаций, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами. Такое решение было принято на основе информации, представленной контрольно-надзорными органами по итогам выездов мобильных групп в муниципалитеты, где с 26 октября уже введены дополнительные ограничения", - говорится в сообщении.Нерабочие дни объявлены с 26 октября в девяти муниципалитетах Чувашии, где сложилась наиболее напряженная ситуация с коронавирусом."На сегодняшний день во всех районах есть продовольственные магазины, где представлены товары первой необходимости, так что ни один населенный пункт без них не останется. В связи с тем, что наши призывы и разъяснения не действуют, предлагаю остановить деятельность всех организаций непродовольственного сектора, учреждений сферы развлечений, сервиса и досуга, за исключением предприятий общепита, имеющих статус Covid-free и площадь обслуживания не менее 100 квадратных метров", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от COVID-19 граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии