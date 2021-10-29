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В Чувашии приостановят работу непродовольственных магазинов
В Чувашии приостановят работу непродовольственных магазинов - РИА Новости, 29.10.2021
В Чувашии приостановят работу непродовольственных магазинов
Работу всех непродовольственных магазинов приостановят в Чувашии на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:48
2021-10-29T12:57
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Работу всех непродовольственных магазинов приостановят в Чувашии на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.Соответствующие изменения будут внесены в пятницу в указ главы Чувашии о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения."Оперштаб по коронавирусу принял решение на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостановить деятельность всех организаций, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами. Такое решение было принято на основе информации, представленной контрольно-надзорными органами по итогам выездов мобильных групп в муниципалитеты, где с 26 октября уже введены дополнительные ограничения", - говорится в сообщении.Нерабочие дни объявлены с 26 октября в девяти муниципалитетах Чувашии, где сложилась наиболее напряженная ситуация с коронавирусом."На сегодняшний день во всех районах есть продовольственные магазины, где представлены товары первой необходимости, так что ни один населенный пункт без них не останется. В связи с тем, что наши призывы и разъяснения не действуют, предлагаю остановить деятельность всех организаций непродовольственного сектора, учреждений сферы развлечений, сервиса и досуга, за исключением предприятий общепита, имеющих статус Covid-free и площадь обслуживания не менее 100 квадратных метров", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от COVID-19 граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:48 29.10.2021 (обновлено: 12:57 29.10.2021)
 
В Чувашии приостановят работу непродовольственных магазинов

В Чувашии приостановят работу непродовольственных магазинов с 30 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкЧебоксары
Чебоксары - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Работу всех непродовольственных магазинов приостановят в Чувашии на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие изменения будут внесены в пятницу в указ главы Чувашии о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
"Оперштаб по коронавирусу принял решение на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостановить деятельность всех организаций, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами. Такое решение было принято на основе информации, представленной контрольно-надзорными органами по итогам выездов мобильных групп в муниципалитеты, где с 26 октября уже введены дополнительные ограничения", - говорится в сообщении.
Нерабочие дни объявлены с 26 октября в девяти муниципалитетах Чувашии, где сложилась наиболее напряженная ситуация с коронавирусом.
"На сегодняшний день во всех районах есть продовольственные магазины, где представлены товары первой необходимости, так что ни один населенный пункт без них не останется. В связи с тем, что наши призывы и разъяснения не действуют, предлагаю остановить деятельность всех организаций непродовольственного сектора, учреждений сферы развлечений, сервиса и досуга, за исключением предприятий общепита, имеющих статус Covid-free и площадь обслуживания не менее 100 квадратных метров", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.
Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от COVID-19 граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.
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