Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20211029/blagoustroystvo-1756826339.html
В Нижегородской области благоустроят сельские территории
В Нижегородской области благоустроят сельские территории - РИА Новости, 29.10.2021
В Нижегородской области благоустроят сельские территории
Двести двадцать миллионов рублей направлено на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Нижегородской области в 2021 году по госпрограмме... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:16
2021-10-29T12:16
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:245:3043:1956_1920x0_80_0_0_70b219d4f8dbea1c1770ee0beb323b0d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Двести двадцать миллионов рублей направлено на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Нижегородской области в 2021 году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", заявил глава региона Глеб Никитин.Как отметил глава региона, в прошлом году удалось благоустроить 45 общественных пространств в 13 муниципалитетах Нижегородской области. На эти цели было направлено более 50 миллионов рублей."В этом году в 35 районах ведется благоустройство на 194 площадках. На реализацию проектов по благоустройству направлено 220 миллионов рублей, в том числе 139,5 миллиона – из федерального бюджета. Параллельно реализуются решения в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Вам решать", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, программа "Комплексное развитие сельских территорий" способствует существенному преобразованию сельской местности. Так, в рамках благоустройства сельских территорий региона ведется ремонт дорог, устройство тротуаров, уличного освещения, обустройство скверов и парков, строятся спортивные и детские площадки.В 2021 году на реализацию мероприятий программы "Комплексное развитие сельских территорий" выделено 1,3 миллиарда рублей, из которых почти 850 миллионов рублей привлечено из федерального бюджета. Средства направляются на газификацию, строительство социальных и культурных объектов, жилья для работников АПК и социальной сферы, а также благоустройство сельских территорий.
https://ria.ru/20211028/doroga-1756748137.html
https://ria.ru/20211020/natsproekt-1755483069.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_21bc9e28771944dce10a6ba38a59e954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, нижегородская область, глеб никитин
12:16 29.10.2021
 
В Нижегородской области благоустроят сельские территории

Сельские территории в Нижегородской области благоустроят на 220 миллионов рублей

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Двести двадцать миллионов рублей направлено на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Нижегородской области в 2021 году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", заявил глава региона Глеб Никитин.
Как отметил глава региона, в прошлом году удалось благоустроить 45 общественных пространств в 13 муниципалитетах Нижегородской области. На эти цели было направлено более 50 миллионов рублей.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 19:15Нижегородская область
В Нижегородской области отремонтировали участок дороги до Макарьево
"В этом году в 35 районах ведется благоустройство на 194 площадках. На реализацию проектов по благоустройству направлено 220 миллионов рублей, в том числе 139,5 миллиона – из федерального бюджета. Параллельно реализуются решения в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Вам решать", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, программа "Комплексное развитие сельских территорий" способствует существенному преобразованию сельской местности. Так, в рамках благоустройства сельских территорий региона ведется ремонт дорог, устройство тротуаров, уличного освещения, обустройство скверов и парков, строятся спортивные и детские площадки.
В 2021 году на реализацию мероприятий программы "Комплексное развитие сельских территорий" выделено 1,3 миллиарда рублей, из которых почти 850 миллионов рублей привлечено из федерального бюджета. Средства направляются на газификацию, строительство социальных и культурных объектов, жилья для работников АПК и социальной сферы, а также благоустройство сельских территорий.
Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 20:46Нижегородская область
Число нижегородских участников нацпроекта производительности труда выросло
 
Нижегородская областьОбществоНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
00:24Премьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в СуданеПремьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ