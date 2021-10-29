https://ria.ru/20211029/blagoustroystvo-1756826339.html

В Нижегородской области благоустроят сельские территории

В Нижегородской области благоустроят сельские территории - РИА Новости, 29.10.2021

В Нижегородской области благоустроят сельские территории

Двести двадцать миллионов рублей направлено на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Нижегородской области в 2021 году по госпрограмме... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:16

2021-10-29T12:16

2021-10-29T12:16

нижегородская область

общество

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Двести двадцать миллионов рублей направлено на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Нижегородской области в 2021 году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", заявил глава региона Глеб Никитин.Как отметил глава региона, в прошлом году удалось благоустроить 45 общественных пространств в 13 муниципалитетах Нижегородской области. На эти цели было направлено более 50 миллионов рублей."В этом году в 35 районах ведется благоустройство на 194 площадках. На реализацию проектов по благоустройству направлено 220 миллионов рублей, в том числе 139,5 миллиона – из федерального бюджета. Параллельно реализуются решения в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и регионального проекта "Вам решать", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, программа "Комплексное развитие сельских территорий" способствует существенному преобразованию сельской местности. Так, в рамках благоустройства сельских территорий региона ведется ремонт дорог, устройство тротуаров, уличного освещения, обустройство скверов и парков, строятся спортивные и детские площадки.В 2021 году на реализацию мероприятий программы "Комплексное развитие сельских территорий" выделено 1,3 миллиарда рублей, из которых почти 850 миллионов рублей привлечено из федерального бюджета. Средства направляются на газификацию, строительство социальных и культурных объектов, жилья для работников АПК и социальной сферы, а также благоустройство сельских территорий.

https://ria.ru/20211028/doroga-1756748137.html

https://ria.ru/20211020/natsproekt-1755483069.html

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общество, нижегородская область, глеб никитин