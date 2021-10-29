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Правительство утвердило постановление о поддержке бизнеса в пандемию
Правительство утвердило постановление о поддержке бизнеса в пандемию - РИА Новости, 29.10.2021
Правительство утвердило постановление о поддержке бизнеса в пандемию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусных... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:10
2021-10-29T19:24
россия
экономика
бизнес
правительство рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
михаил мишустин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусных ограничений, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года."Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Предпринимателям потребуется лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития", - говорится в сообщении.В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.Данное решение принято в рамках указа президента РФ о единовременных выплатах из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней.Отмечается, что выплата грантов позволит поддержать около 3 миллионов работников. Общий объем финансовой помощи составит 38,5 миллиарда рублей. Распоряжение о выделении средств будет подписано в ближайшее время.
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756411809.html
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россия, экономика, бизнес, правительство рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:10 29.10.2021 (обновлено: 19:24 29.10.2021)
 
Правительство утвердило постановление о поддержке бизнеса в пандемию

Мишустин подписал постановление о поддержке малого и среднего бизнеса в пандемию COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусных ограничений, сообщает пресс-служба кабмина.
Уточняется, что подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года.
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"Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Предпринимателям потребуется лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития", - говорится в сообщении.
В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.
Данное решение принято в рамках указа президента РФ о единовременных выплатах из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней.
Отмечается, что выплата грантов позволит поддержать около 3 миллионов работников. Общий объем финансовой помощи составит 38,5 миллиарда рублей. Распоряжение о выделении средств будет подписано в ближайшее время.
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РоссияЭкономикаБизнесПравительство РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Михаил МишустинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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