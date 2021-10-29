https://ria.ru/20211029/biznes-1756928485.html
Правительство утвердило постановление о поддержке бизнеса в пандемию
Правительство утвердило постановление о поддержке бизнеса в пандемию - РИА Новости, 29.10.2021
Правительство утвердило постановление о поддержке бизнеса в пандемию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусных... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:10
2021-10-29T19:10
2021-10-29T19:24
россия
экономика
бизнес
правительство рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
михаил мишустин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:198:2902:1830_1920x0_80_0_0_f4450384157c3c7b88b76fbc63eeab52.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусных ограничений, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года."Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Предпринимателям потребуется лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития", - говорится в сообщении.В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.Данное решение принято в рамках указа президента РФ о единовременных выплатах из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней.Отмечается, что выплата грантов позволит поддержать около 3 миллионов работников. Общий объем финансовой помощи составит 38,5 миллиарда рублей. Распоряжение о выделении средств будет подписано в ближайшее время.
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756411809.html
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586740754_0:0:2902:2177_1920x0_80_0_0_7f434eb1aa3d1768e4e895a009d40898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, бизнес, правительство рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:10 29.10.2021 (обновлено: 19:24 29.10.2021)
Правительство утвердило постановление о поддержке бизнеса в пандемию
Мишустин подписал постановление о поддержке малого и среднего бизнеса в пандемию COVID-19
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление о правилах предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусных ограничений, сообщает пресс-служба кабмина.
Уточняется, что подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года.
"Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Предпринимателям потребуется лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС
. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития", - говорится в сообщении.
В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.
Данное решение принято в рамках указа президента РФ о единовременных выплатах из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней.
Отмечается, что выплата грантов позволит поддержать около 3 миллионов работников. Общий объем финансовой помощи составит 38,5 миллиарда рублей. Распоряжение о выделении средств будет подписано в ближайшее время.