https://ria.ru/20211029/biznes-1756928485.html

Правительство утвердило постановление о поддержке бизнеса в пандемию

Правительство утвердило постановление о поддержке бизнеса в пандемию - РИА Новости, 29.10.2021

Правительство утвердило постановление о поддержке бизнеса в пандемию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусных... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:10

2021-10-29T19:10

2021-10-29T19:24

россия

экономика

бизнес

правительство рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

михаил мишустин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу в условиях коронавирусных ограничений, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года."Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Предпринимателям потребуется лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития", - говорится в сообщении.В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.Данное решение принято в рамках указа президента РФ о единовременных выплатах из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней.Отмечается, что выплата грантов позволит поддержать около 3 миллионов работников. Общий объем финансовой помощи составит 38,5 миллиарда рублей. Распоряжение о выделении средств будет подписано в ближайшее время.

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756411809.html

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика, бизнес, правительство рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии