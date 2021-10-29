https://ria.ru/20211029/biznes-1756913271.html

В Пензенской области готовят новые меры поддержки бизнеса

В Пензенской области готовят новые меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 29.10.2021

В Пензенской области готовят новые меры поддержки бизнеса

Правительство Пензенской области готовит новые меры поддержки предпринимателей в условиях ограничений по коронавирусу, в частности, рассматривает вариант... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:54

2021-10-29T17:54

2021-10-29T17:54

пензенская область

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пензенская область

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ПЕНЗА, 29 окт - РИА Новости. Правительство Пензенской области готовит новые меры поддержки предпринимателей в условиях ограничений по коронавирусу, в частности, рассматривает вариант освобождения бизнеса от арендной платы за пользование государственным имуществом и земельными участками, заявил губернатор Олег Мельниченко.Глава региона в пятницу на онлайн-встрече с представителями деловых кругов отметил, что возобновляет работу региональный штаба по обеспечению устойчивого развития экономики под руководством председателя правительства области Николая Симонова."Правительством Пензенской области разрабатывается пакет мер поддержки бизнеса, предприятий, которые могут пострадать от ограничения их деятельности. Вы знаете, что в предыдущий период субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась существенная государственная помощь - выплачивались компенсации, снижались ставки налогов, продлевались периоды выплаты процентов по кредитам. На данный момент мы также рассматриваем в случае неблагоприятного сценария развития событий возможность и способы оказания содействия бизнесу", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства области."В частности, это может быть освобождение от арендной платы за пользование государственным имуществом и земельными участками. Главам муниципальных образований и городских округов даю поручение проработать данный вопрос на своих территориях. Предоставление этого вида поддержки будет носить заявительный характер. Уже сегодня мы должны понимать, в каком объеме оказание помощи нам может потребоваться", - пояснил глава региона.Он поручил проанализировать меры содействия бизнесу, введенные на федеральном уровне, и информировать предпринимательское сообщество региона о порядке получения федеральных грантов и льготных кредитов."Подать заявления на безвозмездный грант можно уже с 1 ноября 2021 года. Заявки будут приниматься по 15 декабря 2021 года… Это относится к сферам: спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений. С ноября по декабрь 2021 года для компаний малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций будет возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. Также мы должны поддержать работодателей, сохраняющих 90% штата своих сотрудников", - сказал Мельниченко.В пресс-службе отметили, что губернатор также распорядился подготовить подробный анализ каждого вида региональной поддержки предприятий и организаций, наиболее пострадавших в первую волну пандемии, дать оценку эффективности этих мер и определить целесообразность возобновления данных способов оказания помощи бизнесу.Ранее постановлением губернатора в Пензенской области с 30 октября до 7 ноября решено закрыть непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости, театры, кинотеатры, цирки, а также кафе и рестораны, за исключением обслуживания навынос. Также в этот период закрываются ряд других организаций. Согласно документу, все они смогут вернуться к работе с 8 ноября, но допуск посетителей будет возможен только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19. Мельниченко пояснил, что свободный вход без QR-кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях.

https://ria.ru/20211028/nerabochie-1756704080.html

https://ria.ru/20211012/penza-1754270456.html

https://ria.ru/20210928/penza-1752169432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, пензенская область, коронавирусы, олег мельниченко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии