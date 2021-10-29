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Безработица в России в сентябре снизилась до исторического минимума
Безработица в России в сентябре снизилась до исторического минимума - РИА Новости, 29.10.2021
Безработица в России в сентябре снизилась до исторического минимума
Безработица в России в сентябре продолжила снижение и опустилась до исторического минимума в 4,3% с 4,4% в августе, свидетельствуют данные Росстата... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:03
2021-10-29T23:51
экономика
безработица
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Безработица в России в сентябре продолжила снижение и опустилась до исторического минимума в 4,3% с 4,4% в августе, свидетельствуют данные Росстата. Исторический минимум в 4,3% был зафиксирован в августе 2019 года."В сентябре 2021 года 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составил 4,3% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе Росстата, опубликованном в пятницу.В апреле 2020 года безработица в России на фоне пандемии коронавируса подскочила до 5,8% с 4,7% в марте. Пик безработицы был зафиксирован в августе — тогда она достигла 6,4%, а затем постепенно начала снижаться. В 2021 году снижение продолжилась. В августе текущего года безработица снизилась до 4,4% — минимума за два года.Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу сентября 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,1 миллиона человек, из них 0,9 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
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экономика, безработица, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия
19:03 29.10.2021 (обновлено: 23:51 29.10.2021)
 
Безработица в России в сентябре снизилась до исторического минимума

Росстат: безработица в России в сентябре снизилась до исторического минимума в 4,3%

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа"
Посетители в Центре занятости населения города Москвы Моя работа - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Безработица в России в сентябре продолжила снижение и опустилась до исторического минимума в 4,3% с 4,4% в августе, свидетельствуют данные Росстата. Исторический минимум в 4,3% был зафиксирован в августе 2019 года.
"В сентябре 2021 года 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составил 4,3% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе Росстата, опубликованном в пятницу.
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Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу сентября 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,1 миллиона человек, из них 0,9 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
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ЭкономикаБезработицаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Россия
 
 
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