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Россия готова оказать содействие в расследовании взрыва в порту Бейрута
Россия готова оказать содействие в расследовании взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 29.10.2021
Россия готова оказать содействие в расследовании взрыва в порту Бейрута
Россия готова оказать возможное содействие Ливану в расследовании обстоятельств взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, сказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:56
2021-10-29T13:56
в мире
ливан
бейрут
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БЕЙРУТ, 29 окт – РИА Новости. Россия готова оказать возможное содействие Ливану в расследовании обстоятельств взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в ливанской столице Дмитрий Лебедев.Ранее в пятницу пресс-служба президента Ливана Мишеля Ауна сообщила, что он официально обратился к послу РФ в Бейруте Александру Рудакову с просьбой предоставить снимки со спутников бейрутского порта в момент взрыва."В развитие традиционно дружественных российско-ливанских отношений российская сторона готова оказать возможное содействие", - сказал Лебедев, подтвердив получение обращения о спутниковых снимках.По его словам, в пятницу по приглашению ливанской стороны состоялась встреча Ауна и Рудакова. На ней обсуждалась просьба ливанской стороны в развитие выступления президента РФ Владимира Путина на форуме "Валдай", в котором говорилось в том числе о возможном содействии Москвы в расследовании обстоятельств взрыва в порту Бейрута."Трагедия в порту, как мы прекрасно помним, явилась тяжелым испытанием для всего ливанского народа. Мы всегда поддерживали проведение объективного, беспристрастного и неполитизированного расследования тех обстоятельств", - добавил Лебедев.
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в мире, ливан, бейрут, россия
13:56 29.10.2021
 
Россия готова оказать содействие в расследовании взрыва в порту Бейрута

Посольство: Россия готова оказать содействие Ливану в расследовании взрыва в порту Бейрута

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСильный пожар произошел в порту Бейрута
Сильный пожар произошел в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 29 окт – РИА Новости. Россия готова оказать возможное содействие Ливану в расследовании обстоятельств взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в ливанской столице Дмитрий Лебедев.
Ранее в пятницу пресс-служба президента Ливана Мишеля Ауна сообщила, что он официально обратился к послу РФ в Бейруте Александру Рудакову с просьбой предоставить снимки со спутников бейрутского порта в момент взрыва.
"В развитие традиционно дружественных российско-ливанских отношений российская сторона готова оказать возможное содействие", - сказал Лебедев, подтвердив получение обращения о спутниковых снимках.
По его словам, в пятницу по приглашению ливанской стороны состоялась встреча Ауна и Рудакова. На ней обсуждалась просьба ливанской стороны в развитие выступления президента РФ Владимира Путина на форуме "Валдай", в котором говорилось в том числе о возможном содействии Москвы в расследовании обстоятельств взрыва в порту Бейрута.
"Трагедия в порту, как мы прекрасно помним, явилась тяжелым испытанием для всего ливанского народа. Мы всегда поддерживали проведение объективного, беспристрастного и неполитизированного расследования тех обстоятельств", - добавил Лебедев.
Последствия взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
13:00
Ливан запросил спутниковые снимки порта Бейрута во время взрыва
 
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