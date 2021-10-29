https://ria.ru/20211029/belorussiya-1756884752.html
В Белоруссии задержали мужчину, объявленного в розыск в России
В Белоруссии задержали мужчину, объявленного в розыск в России - РИА Новости, 29.10.2021
В Белоруссии задержали мужчину, объявленного в розыск в России
Белорусская милиция задержала мужчину, разыскиваемого Россией за поножовщину в Тверской области, решается вопрос об экстрадиции, сообщила в пятницу пресс-служба РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:08
2021-10-29T16:08
2021-10-29T16:11
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белоруссия
гродно
тверская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мвд белоруссии
россия
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Белорусская милиция задержала мужчину, разыскиваемого Россией за поножовщину в Тверской области, решается вопрос об экстрадиции, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики."Устроил поножовщину и скрылся в Беларуси… Подозреваемый задержан. Решается вопрос об экстрадиции", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.Отмечается, что на днях белорусским милиционерам от российских коллег поступила информация о розыске подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. "В Тверской области во время потасовки 28-летний мужчина ударил обидчика ножом в шею и скрылся на территории Белоруссии, потерпевший находится в реанимации", - уточнили в пресс-службе.По данным МВД, сотрудники уголовного розыска белорусской милиции установили, что разыскиваемый находится в Гродно и намеревается выехать в Литву. Мужчину задержали 27 октября в съемной квартире при поддержке ОМОН.
https://ria.ru/20211026/ukraina-1756385904.html
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в мире, белоруссия, гродно, тверская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд белоруссии, россия
16:08 29.10.2021 (обновлено: 16:11 29.10.2021)
В Белоруссии задержали мужчину, объявленного в розыск в России
В Белоруссии задержали мужчину, объявленного в розыск в России за поножовщину