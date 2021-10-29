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В Белоруссии признали Telegram-каналы группы Nexta экстремистскими
В Белоруссии признали Telegram-каналы группы Nexta экстремистскими - РИА Новости, 29.10.2021
В Белоруссии признали Telegram-каналы группы Nexta экстремистскими
Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA признаны в Белоруссии экстремистским формированием, сообщила в пятницу пресс-службы МВД республики. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T09:18
2021-10-29T09:50
в мире
мвд белоруссии
белоруссия
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA признаны в Белоруссии экстремистским формированием, сообщила в пятницу пресс-службы МВД республики."Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Тelegram-канале министерства.Таким образом, сейчас в список экстремистских формирований включены девять сообществ, члены которых взаимодействуют в том числе через Тelegram-каналы. Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности.Сторонники оппозиция Белоруссии в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года, координировала свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA. Группа Telegram-каналов NEXTA в числе первых была признана судом в Белоруссии экстремистскими материалами. Следственный комитет Белоруссии сообщал, что инициирует признание редакции каналов группы NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в республике.Основатели этих Telegram-каналов Степан Путило и Роман Протасевич, находившиеся за пределами Белоруссии, были внесены в республике в список причастных к терроризму. Они были признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Минск затребовал их экстрадиции.Протасевич был задержан в конце мая в минском аэропорту, когда там экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210610/lukyanov-1736479277.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/belorussiya-1736065741.html
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в мире, мвд белоруссии, белоруссия
09:18 29.10.2021 (обновлено: 09:50 29.10.2021)
 
В Белоруссии признали Telegram-каналы группы Nexta экстремистскими

Белоруссия признала Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA экстремистским формированием

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA признаны в Белоруссии экстремистским формированием, сообщила в пятницу пресс-службы МВД республики.
"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Тelegram-канале министерства.
Таким образом, сейчас в список экстремистских формирований включены девять сообществ, члены которых взаимодействуют в том числе через Тelegram-каналы. Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности.
Сторонники оппозиция Белоруссии в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года, координировала свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA. Группа Telegram-каналов NEXTA в числе первых была признана судом в Белоруссии экстремистскими материалами. Следственный комитет Белоруссии сообщал, что инициирует признание редакции каналов группы NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в республике.
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10 июня, 15:36
Посол в Белоруссии призвал разобраться в словах о "спонсировании" Nexta
Основатели этих Telegram-каналов Степан Путило и Роман Протасевич, находившиеся за пределами Белоруссии, были внесены в республике в список причастных к терроризму. Они были признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Минск затребовал их экстрадиции.
Протасевич был задержан в конце мая в минском аэропорту, когда там экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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