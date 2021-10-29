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Ставропольский край
https://ria.ru/20211029/baranina-1756882399.html
Ставрополье увеличит производство баранины
Ставрополье увеличит производство баранины - РИА Новости, 29.10.2021
Ставрополье увеличит производство баранины
Власти Ставрополья намерены увеличить производство баранины, сообщает Минсельхоз региона. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:12
2021-10-29T16:12
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Власти Ставрополья намерены увеличить производство баранины, сообщает Минсельхоз региона.По словам заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Крисана, дальнейшее развитие отрасли будет также связано с развитием промышленного овцеводства мясного направления. Для этого в крае с 2021 года введены дополнительные меры поддержки производства баранины."Объем господдержки производства и реализации овец и коз за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края в 2021 году составит 18 миллионов рублей", - сказал Крисан.Субсидия будет оказана из бюджетов всех уровней, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" по ставке на 1 килограмм овец и коз в живом весе.Так, впервые компенсацию получат сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые осуществляют деятельность по производству баранины, а также используют ее на собственную переработку, либо реализуют перерабатывающим организациям.На сегодняшний день годовое производство баранины в крае находится на уровне 28 тысяч тонн. Основное поголовье мелкого рогатого скота сосредоточено в фермерских хозяйствах и частных подворьях. За девять месяцев 2021 года в крупных фермерских хозяйствах произведено 9,4 тысяч тонн мяса баранины, в ЛПХ граждан - 6,3 тысяч тонн. Доля сельхозорганизаций составила 1,8 тысяч тонн, что на 6,1% больше уровня прошлого года.Помимо этого с июня 2020 года в селе Ачикулак Нефтекумского округа начала работать площадка откорма молодняка овец, рассчитанная на 14 тысяч голов единовременного содержания, ставшая частью масштабного проекта по созданию крупнейшего в России производства баранины.Структура проекта включает в себя разведение, содержание, откорм до 50 тысяч голов в год, объединение генетического потенциала импортных мясных пород с местными породами овец и переработку. В настоящий момент запланировано расширение откормочной площадки до 30 тысяч голов единовременного содержания и, соответственно, до 82 тысяч голов в год.
https://ria.ru/20211028/subsidii-1756696545.html
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16:12 29.10.2021
 

Ставрополье увеличит производство баранины

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТорговля мясом баранины на рынке в Ставрополе
Торговля мясом баранины на рынке в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СТАВРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Власти Ставрополья намерены увеличить производство баранины, сообщает Минсельхоз региона.
По словам заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Крисана, дальнейшее развитие отрасли будет также связано с развитием промышленного овцеводства мясного направления. Для этого в крае с 2021 года введены дополнительные меры поддержки производства баранины.
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"Объем господдержки производства и реализации овец и коз за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края в 2021 году составит 18 миллионов рублей", - сказал Крисан.
Субсидия будет оказана из бюджетов всех уровней, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" по ставке на 1 килограмм овец и коз в живом весе.
Так, впервые компенсацию получат сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые осуществляют деятельность по производству баранины, а также используют ее на собственную переработку, либо реализуют перерабатывающим организациям.
На сегодняшний день годовое производство баранины в крае находится на уровне 28 тысяч тонн. Основное поголовье мелкого рогатого скота сосредоточено в фермерских хозяйствах и частных подворьях. За девять месяцев 2021 года в крупных фермерских хозяйствах произведено 9,4 тысяч тонн мяса баранины, в ЛПХ граждан - 6,3 тысяч тонн. Доля сельхозорганизаций составила 1,8 тысяч тонн, что на 6,1% больше уровня прошлого года.
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Помимо этого с июня 2020 года в селе Ачикулак Нефтекумского округа начала работать площадка откорма молодняка овец, рассчитанная на 14 тысяч голов единовременного содержания, ставшая частью масштабного проекта по созданию крупнейшего в России производства баранины.
Структура проекта включает в себя разведение, содержание, откорм до 50 тысяч голов в год, объединение генетического потенциала импортных мясных пород с местными породами овец и переработку. В настоящий момент запланировано расширение откормочной площадки до 30 тысяч голов единовременного содержания и, соответственно, до 82 тысяч голов в год.
 
Ставропольский край
 
 
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