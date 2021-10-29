https://ria.ru/20211029/baranina-1756882399.html

Ставрополье увеличит производство баранины

Ставрополье увеличит производство баранины - РИА Новости, 29.10.2021

Ставрополье увеличит производство баранины

Власти Ставрополья намерены увеличить производство баранины, сообщает Минсельхоз региона. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:12

2021-10-29T16:12

2021-10-29T16:12

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Власти Ставрополья намерены увеличить производство баранины, сообщает Минсельхоз региона.По словам заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Крисана, дальнейшее развитие отрасли будет также связано с развитием промышленного овцеводства мясного направления. Для этого в крае с 2021 года введены дополнительные меры поддержки производства баранины."Объем господдержки производства и реализации овец и коз за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края в 2021 году составит 18 миллионов рублей", - сказал Крисан.Субсидия будет оказана из бюджетов всех уровней, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" по ставке на 1 килограмм овец и коз в живом весе.Так, впервые компенсацию получат сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые осуществляют деятельность по производству баранины, а также используют ее на собственную переработку, либо реализуют перерабатывающим организациям.На сегодняшний день годовое производство баранины в крае находится на уровне 28 тысяч тонн. Основное поголовье мелкого рогатого скота сосредоточено в фермерских хозяйствах и частных подворьях. За девять месяцев 2021 года в крупных фермерских хозяйствах произведено 9,4 тысяч тонн мяса баранины, в ЛПХ граждан - 6,3 тысяч тонн. Доля сельхозорганизаций составила 1,8 тысяч тонн, что на 6,1% больше уровня прошлого года.Помимо этого с июня 2020 года в селе Ачикулак Нефтекумского округа начала работать площадка откорма молодняка овец, рассчитанная на 14 тысяч голов единовременного содержания, ставшая частью масштабного проекта по созданию крупнейшего в России производства баранины.Структура проекта включает в себя разведение, содержание, откорм до 50 тысяч голов в год, объединение генетического потенциала импортных мясных пород с местными породами овец и переработку. В настоящий момент запланировано расширение откормочной площадки до 30 тысяч голов единовременного содержания и, соответственно, до 82 тысяч голов в год.

https://ria.ru/20211028/subsidii-1756696545.html

https://ria.ru/20211019/svinina-1755202946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60