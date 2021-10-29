https://ria.ru/20211029/banki-1756911132.html

Клиентам ВТБ Капитал Инвестиции стали доступны сделки "шорт" на СПБ Бирже

Клиентам ВТБ Капитал Инвестиции стали доступны сделки "шорт" на СПБ Бирже - РИА Новости, 29.10.2021

Клиентам ВТБ Капитал Инвестиции стали доступны сделки "шорт" на СПБ Бирже

В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции (6+) стало возможным открытие коротких позиций ("шорт") в американских акция, торгующихся на СПБ Бирже, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:49

2021-10-29T17:49

2021-10-29T17:49

втб

московская биржа

банки

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции (6+) стало возможным открытие коротких позиций ("шорт") в американских акция, торгующихся на СПБ Бирже, сообщает пресс-служба банка.В настоящее время клиентам ВТБ Капитал Инвестиции для коротких продаж на СПБ Бирже доступно 50 бумаг. Список будет расширяться.Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции теперь могут заключать маржинальные сделки "лонг" и "шорт" на обеих российских биржах – Московской бирже и СПБ Бирже, что дает возможность получить дополнительный доход как при росте, так и при падении стоимости ценных бумаг.Маржинальные операции доступны для клиентов, подключивших данную услугу в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции или в личном кабинете. Неквалифицированным инвесторам, не совершавшим ранее таких сделок, потребуется прохождение тестирования.

https://realty.ria.ru/20211025/vtb-1756140300.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, московская биржа, банки