https://ria.ru/20211029/banki-1756911132.html
Клиентам ВТБ Капитал Инвестиции стали доступны сделки "шорт" на СПБ Бирже
Клиентам ВТБ Капитал Инвестиции стали доступны сделки "шорт" на СПБ Бирже - РИА Новости, 29.10.2021
Клиентам ВТБ Капитал Инвестиции стали доступны сделки "шорт" на СПБ Бирже
В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции (6+) стало возможным открытие коротких позиций ("шорт") в американских акция, торгующихся на СПБ Бирже, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:49
2021-10-29T17:49
2021-10-29T17:49
втб
московская биржа
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции (6+) стало возможным открытие коротких позиций ("шорт") в американских акция, торгующихся на СПБ Бирже, сообщает пресс-служба банка.В настоящее время клиентам ВТБ Капитал Инвестиции для коротких продаж на СПБ Бирже доступно 50 бумаг. Список будет расширяться.Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции теперь могут заключать маржинальные сделки "лонг" и "шорт" на обеих российских биржах – Московской бирже и СПБ Бирже, что дает возможность получить дополнительный доход как при росте, так и при падении стоимости ценных бумаг.Маржинальные операции доступны для клиентов, подключивших данную услугу в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции или в личном кабинете. Неквалифицированным инвесторам, не совершавшим ранее таких сделок, потребуется прохождение тестирования.
https://realty.ria.ru/20211025/vtb-1756140300.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, московская биржа, банки
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости
. В мобильном приложении ВТБ
Мои Инвестиции (6+) стало возможным открытие коротких позиций ("шорт") в американских акция, торгующихся на СПБ Бирже, сообщает пресс-служба банка.
В настоящее время клиентам ВТБ Капитал Инвестиции для коротких продаж на СПБ Бирже доступно 50 бумаг. Список будет расширяться.
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции теперь могут заключать маржинальные сделки "лонг" и "шорт" на обеих российских биржах – Московской бирже и СПБ Бирже, что дает возможность получить дополнительный доход как при росте, так и при падении стоимости ценных бумаг.
Маржинальные операции доступны для клиентов, подключивших данную услугу в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции или в личном кабинете. Неквалифицированным инвесторам, не совершавшим ранее таких сделок, потребуется прохождение тестирования.
"Мы непрерывно работаем над улучшением и расширением функционала наших сервисов. Для того, чтобы наши клиенты получали максимальную прибыль и, отвечая на их запрос, мы добавили возможность совершать короткие продажи на СПБ Бирже. Наша цель остается неизменной - предоставлять клиентам самый полный и качественный перечень услуг и инструментов", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводит пресс-служба.