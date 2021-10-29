https://ria.ru/20211029/avstriya-1756897180.html

Канцлер Австрии заявил, что Курц может вернуться в правительство

Канцлер Австрии заявил, что Курц может вернуться в правительство - РИА Новости, 29.10.2021

Канцлер Австрии заявил, что Курц может вернуться в правительство

Канцлер Австрии Александер Шалленберг считает, что бывший канцлер Себастьян Курц может вернуться в правительство, такое мнение политик высказал в интервью... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:02

2021-10-29T17:02

2021-10-29T17:02

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австрийская народная партия

себастьян курц

дмитрий любинский

александер шалленберг

россия

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ВЕНА, 29 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шалленберг считает, что бывший канцлер Себастьян Курц может вернуться в правительство, такое мнение политик высказал в интервью изданию Spiegel.Себастьян Курц 9 октября ушел в отставку с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив тогда еще главу МИД Шалленберга в качестве своего преемника. Шалленберг и его сменщик на посту министра иностранных дел Михаэль Линхарт приняли присягу уже 11 октября.Шалленберг отметил, что около двух недель назад Курц был избран председателем Австрийской народной партии, а также главой парламентской фракции. "Курц точно сможет вернуться в политику", - ответил Шалленберг на вопрос о том, возможно ли возвращение Курца на правительственный пост.Политик подчеркнул, что лично убежден в непричастности своего предшественника к коррупции.Ранее общественный опрос агентства печати APA и телеканала ATV показал, что более 60% населения Австрии хочет, чтобы Курц совсем ушел из политики.Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем.Как ранее заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, политический кризис и кадровые перестановки в кабмине Австрии не окажут существенного влияния на продолжение общего курса Москвы и Вены в деле укрепления традиционно конструктивных отношений.

https://ria.ru/20211025/avstriya-1756212100.html

https://ria.ru/20211012/avstriya-1754155679.html

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в мире, австрия, москва, австрийская народная партия, себастьян курц, дмитрий любинский, александер шалленберг, россия