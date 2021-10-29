Канцлер Австрии заявил, что Курц может вернуться в правительство
Канцлер Австрии Шалленберг заявил, что экс-канцлер Курц может вернуться в правительство
ВЕНА, 29 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шалленберг считает, что бывший канцлер Себастьян Курц может вернуться в правительство, такое мнение политик высказал в интервью изданию Spiegel.
Себастьян Курц 9 октября ушел в отставку с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив тогда еще главу МИД Шалленберга в качестве своего преемника. Шалленберг и его сменщик на посту министра иностранных дел Михаэль Линхарт приняли присягу уже 11 октября.
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Шалленберг отметил, что около двух недель назад Курц был избран председателем Австрийской народной партии, а также главой парламентской фракции. "Курц точно сможет вернуться в политику", - ответил Шалленберг на вопрос о том, возможно ли возвращение Курца на правительственный пост.
Политик подчеркнул, что лично убежден в непричастности своего предшественника к коррупции.
Ранее общественный опрос агентства печати APA и телеканала ATV показал, что более 60% населения Австрии хочет, чтобы Курц совсем ушел из политики.
Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем.
Как ранее заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, политический кризис и кадровые перестановки в кабмине Австрии не окажут существенного влияния на продолжение общего курса Москвы и Вены в деле укрепления традиционно конструктивных отношений.
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