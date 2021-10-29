https://ria.ru/20211029/aktsiya-1756912624.html
Экоактивисты устроили акцию протеста в Лондоне
Экоактивисты устроили акцию протеста в Лондоне - РИА Новости, 29.10.2021
Экоактивисты устроили акцию протеста в Лондоне
Британские экоактивисты в преддверии климатического саммита COP26 в Глазго устроили акцию протеста в финансовом центре Лондона, требуя от банков прекращения... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:53
2021-10-29T17:53
2021-10-29T17:53
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ЛОНДОН, 29 окт - РИА Новости. Британские экоактивисты в преддверии климатического саммита COP26 в Глазго устроили акцию протеста в финансовом центре Лондона, требуя от банков прекращения финансирования сферы ископаемых видов топлива, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие с плакатами "Прекратите финансирование климатического хаоса" собрались перед зданием банка Standard Chartered в историческом финансовом центре Лондона."Мы сегодня здесь потому, что мы хотим сказать "всему есть предел". Вы должны прекратить финансирование горючих ископаемых", - сказала в беседе с РИА Новости одна из участниц акции.Акция проходит в преддверии 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
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в мире, оон, лондон, глазго (город), standard chartered
Экоактивисты устроили акцию протеста в Лондоне
Экоактивисты устроили акцию протеста в Лондоне в преддверии климатического саммита