https://ria.ru/20211029/aktsiya-1756912624.html

Экоактивисты устроили акцию протеста в Лондоне

Экоактивисты устроили акцию протеста в Лондоне - РИА Новости, 29.10.2021

Экоактивисты устроили акцию протеста в Лондоне

Британские экоактивисты в преддверии климатического саммита COP26 в Глазго устроили акцию протеста в финансовом центре Лондона, требуя от банков прекращения... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:53

2021-10-29T17:53

2021-10-29T17:53

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ЛОНДОН, 29 окт - РИА Новости. Британские экоактивисты в преддверии климатического саммита COP26 в Глазго устроили акцию протеста в финансовом центре Лондона, требуя от банков прекращения финансирования сферы ископаемых видов топлива, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие с плакатами "Прекратите финансирование климатического хаоса" собрались перед зданием банка Standard Chartered в историческом финансовом центре Лондона."Мы сегодня здесь потому, что мы хотим сказать "всему есть предел". Вы должны прекратить финансирование горючих ископаемых", - сказала в беседе с РИА Новости одна из участниц акции.Акция проходит в преддверии 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211005/velikobritaniya-1753192283.html

лондон

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в мире, оон, лондон, глазго (город), standard chartered