https://ria.ru/20211029/afrika-1756926759.html

Эксперт прокомментировал мнение европейцев о присутствии России в Африке

Эксперт прокомментировал мнение европейцев о присутствии России в Африке - РИА Новости, 29.10.2021

Эксперт прокомментировал мнение европейцев о присутствии России в Африке

Присутствие России в Африке для многих европейских стран выглядит как угроза и вызов, а не решение проблем африканских стран, поскольку европейцы рассматривают... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:01

2021-10-29T19:01

2021-10-29T19:01

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Присутствие России в Африке для многих европейских стран выглядит как угроза и вызов, а не решение проблем африканских стран, поскольку европейцы рассматривают Африку как свою сферу влияния, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов."Многие европейцы смотрят на российское присутствие в Африке как на вызов и потенциальную угрозу, а не возможность для решения африканских проблем. Россия в их глазах выглядит не решением этих проблем, а дополнительной проблемой", - подчеркнул эксперт, выступая на втором вебинаре "Центральная Африка и регион Сахель: перспективы для конструктивных действий", организованном РСМД.Он пояснил, что так происходит, поскольку Африка так же важна для Европы, как постсоветское пространство для России."В Москве зачастую не понимают чувствительности африканских проблем для европейских партнеров... Россия сама отстаивает свои интересы на постсоветском пространстве и переживает, когда другие страны вмешиваются в дела этих государств, подозревая их в нарушении стабильности в регионе... Я думаю, такой же подход должен быть у русских в отношении европейского вмешательства в дела африканских стран", - отметил Кортунов.По его словам, европейские страны и их бывшие колонии в Африке связывают не только история и культура, но и общий язык, а также большая африканская диаспора, проживающая в Европе. "Это не только оправдывает европейское присутствие в Африке, но и делает Африку, я бы сказал, такой "семейной проблемой" для большинства европейских наций с колониальным прошлым", - добавил он.Он отметил, что в таких ситуациях, как кризис в Мали и Ливии, российской стороне нужно проявлять больше участия к приоритетам Франции или Италии, учитывая исторический контекст, принимать во внимание их позиции."В результате это поможет России укрепить свою политику в Африке в более продуктивном и конструктивном ключе", - убежден эксперт.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Генассамблее ООН заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что России не стоит работать в Африке в сфере безопасности, потому что это "их место".

https://ria.ru/20211022/tsar-1755791180.html

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в мире, оон, африка, генеральная ассамблея оон, жозеп боррель, россия