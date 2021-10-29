https://ria.ru/20211029/afganistan-1756942129.html
Росфинмониторинг следит за ситуацией в Афганистане, заявил глава ведомства
Росфинмониторинг следит за ситуацией в Афганистане, заявил глава ведомства - РИА Новости, 29.10.2021
Росфинмониторинг следит за ситуацией в Афганистане, заявил глава ведомства
Росфинмониторинг следит за ситуацией в Афганистане, это касается миграционных потоков и выявления средств от реализации наркотиков, сообщил глава службы Юрий... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:26
2021-10-29T20:26
2021-10-29T20:26
захват власти в афганистане талибами
афганистан
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
юрий чиханчин
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг следит за ситуацией в Афганистане, это касается миграционных потоков и выявления средств от реализации наркотиков, сообщил глава службы Юрий Чиханчин."На международной площадке, внимание, конечно, это Афганистан. И мы здесь с коллегами из ФСБ, коллегами из финансовых разведок отслеживаем события. Работа ведется по миграционным потокам и по выявлению финансовых денежных средств от реализации наркотиков и организованной преступной деятельности", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20211029/finansirovanie-1756939681.html
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афганистан, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий чиханчин, россия
Росфинмониторинг следит за ситуацией в Афганистане, заявил глава ведомства
Глава Росфинмониторинга заявил, что ведомство следит за ситуацией в Афганистане