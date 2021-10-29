https://ria.ru/20211029/afganistan-1756942129.html

Росфинмониторинг следит за ситуацией в Афганистане, заявил глава ведомства

Росфинмониторинг следит за ситуацией в Афганистане, заявил глава ведомства - РИА Новости, 29.10.2021

Росфинмониторинг следит за ситуацией в Афганистане, заявил глава ведомства

Росфинмониторинг следит за ситуацией в Афганистане, это касается миграционных потоков и выявления средств от реализации наркотиков, сообщил глава службы Юрий... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:26

2021-10-29T20:26

2021-10-29T20:26

захват власти в афганистане талибами

афганистан

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

юрий чиханчин

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг следит за ситуацией в Афганистане, это касается миграционных потоков и выявления средств от реализации наркотиков, сообщил глава службы Юрий Чиханчин."На международной площадке, внимание, конечно, это Афганистан. И мы здесь с коллегами из ФСБ, коллегами из финансовых разведок отслеживаем события. Работа ведется по миграционным потокам и по выявлению финансовых денежных средств от реализации наркотиков и организованной преступной деятельности", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211029/finansirovanie-1756939681.html

афганистан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий чиханчин, россия