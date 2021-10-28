https://ria.ru/20211028/zelenyy-chay-1756627629.html

Популярный напиток оказался вакциной от старения

Названа парадоксальная польза зеленого чая - РИА Новости, 28.10.2021

Популярный напиток оказался вакциной от старения

Механизм воздействия зеленого чая на организм оказался сложнее, чем считалось. К таким выводам пришла группа ученых из Федерального института технологий в... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:44

2021-10-28T10:44

2021-10-28T13:02

наука

цюрих

здоровье - общество

здоровье

зеленый чай

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Механизм воздействия зеленого чая на организм оказался сложнее, чем считалось. К таким выводам пришла группа ученых из Федерального института технологий в Цюрихе, опубликовавшая результаты своих исследований в журнале Aging.Многие эксперты неоднократно подтверждали пользу зеленого чая: к примеру, напиток содержит катехины, замедляющие процессы старения. Считалось, что эти вещества — антиоксиданты, которые предотвращают окислительный стресс в организме, вызванный агрессивными свободными радикалами кислорода, а значит, помогают избежать повреждения клеток или ДНК.Однако исследователи из Цюриха внимательно изучили, как катехины действуют на нематодного червя C. elegans и пришли к парадоксальному выводу: вместо того чтобы подавлять окислительный стресс, полифенолы зеленого чая способствуют ему."Это скорее не антиоксиданты, а прооксиданты, которые улучшают способность организма защищаться, подобно вакцине", — объяснил руководитель исследовательской группы профессор Майкл Ристоу.По словам авторов работы, краткосрочный всплеск окислительного стресса позволяет организму приспособиться к этому вредному процессу и усилить защитные возможности клеток.Как показали эксперименты, катехины продлевали жизнь и улучшали физическую форму подопытных нематод. Выводы ученых можно распространить и на людей, поскольку основные биохимические процессы, с помощью которых организмы нейтрализуют свободные радикалы кислорода, практически у всех существ одинаковы. При этом Ристоу рекомендовал пить именно зеленый чай, так как в черном из-за ферментации полезные прооксиданты разрушаются.

https://ria.ru/20211027/produkty-1756591155.html

https://ria.ru/20211017/mozg-1754830598.html

цюрих

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цюрих, здоровье - общество, здоровье, зеленый чай