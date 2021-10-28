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Краснодарский край
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Кубанские депутаты запретили продавать зажигалки детям
Кубанские депутаты запретили продавать зажигалки детям - РИА Новости, 28.10.2021
Кубанские депутаты запретили продавать зажигалки детям
Депутаты Заксобрания Краснодарского края (ЗСК) приняли закон, запретив в регионе розничную продажу зажигалок несовершеннолетним, сообщает пресс-служба ЗСК. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:56
2021-10-28T18:56
краснодарский край
общество
краснодарский край
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Краснодарского края (ЗСК) приняли закон, запретив в регионе розничную продажу зажигалок несовершеннолетним, сообщает пресс-служба ЗСК.Как отметил председатель комитета Заксобрания по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, законопроект об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и о внесении изменений в закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях" был внесен главой администрации края и принят в первом чтении на заседании в июле.Документ разработан, чтобы ограничить продажу детям ряда потенциально опасных товаров. "Необходимость его принятия связана с тем, что в последнее время сотрудники органов правопорядка всё чаще фиксируют в подростковой среде проявления новой формы токсикомании, получившей название "сниффинг". Это явление представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья детей", - пояснили в Заксобрании.Закон предусматривает запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. "Продавец обязан потребовать у покупателя, в совершеннолетии которого он сомневается, документ, удостоверяющий личность. Нарушение данной нормы повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 9 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей", - указывается в сообщении.По словам председателя Заксобрания Юрия Бурлачко, защита детства всегда была в числе важнейших социальных приоритетов для органов власти всех уровней. "Сейчас мы принимаем закон, чтобы оградить детей и подростков от опасного пристрастия – токсикомании. Но при этом понимаем, что это только первый шаг. Одни лишь запреты кардинально ситуацию не изменят", – приводятся в сообщении слова спикера.По его словам, гораздо более важная задача – сформировать у молодежи тягу к здоровому образу жизни, сознательный отказ от вредных привычек и рискованных экспериментов. "Но добиться этого можно, только лишь объединив усилия всех: школы, родителей, органов власти, общественных организаций. О необходимости таких коллективных действий по защите духовного и физического здоровья молодежи мы говорили на недавно прошедших Кирилло-Мефодиевских чтениях", - уточнил Бурлачко.
https://ria.ru/20200924/zapret-1577719927.html
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общество, краснодарский край, здоровье - общество
18:56 28.10.2021
 
Кубанские депутаты запретили продавать зажигалки детям

Кубанские депутаты приняли закон, запрещающий продавать зажигалки несовершеннолетним

© Flickr / preciouskhyattЗажигалки
Зажигалки - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Flickr / preciouskhyatt
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Краснодарского края (ЗСК) приняли закон, запретив в регионе розничную продажу зажигалок несовершеннолетним, сообщает пресс-служба ЗСК.
Как отметил председатель комитета Заксобрания по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, законопроект об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и о внесении изменений в закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях" был внесен главой администрации края и принят в первом чтении на заседании в июле.
Документ разработан, чтобы ограничить продажу детям ряда потенциально опасных товаров. "Необходимость его принятия связана с тем, что в последнее время сотрудники органов правопорядка всё чаще фиксируют в подростковой среде проявления новой формы токсикомании, получившей название "сниффинг". Это явление представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья детей", - пояснили в Заксобрании.
Закон предусматривает запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. "Продавец обязан потребовать у покупателя, в совершеннолетии которого он сомневается, документ, удостоверяющий личность. Нарушение данной нормы повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 9 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей", - указывается в сообщении.
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24 сентября 2020, 16:54
Владимирские депутаты запретили продажу зажигалок несовершеннолетним
По словам председателя Заксобрания Юрия Бурлачко, защита детства всегда была в числе важнейших социальных приоритетов для органов власти всех уровней. "Сейчас мы принимаем закон, чтобы оградить детей и подростков от опасного пристрастия – токсикомании. Но при этом понимаем, что это только первый шаг. Одни лишь запреты кардинально ситуацию не изменят", – приводятся в сообщении слова спикера.
По его словам, гораздо более важная задача – сформировать у молодежи тягу к здоровому образу жизни, сознательный отказ от вредных привычек и рискованных экспериментов. "Но добиться этого можно, только лишь объединив усилия всех: школы, родителей, органов власти, общественных организаций. О необходимости таких коллективных действий по защите духовного и физического здоровья молодежи мы говорили на недавно прошедших Кирилло-Мефодиевских чтениях", - уточнил Бурлачко.

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