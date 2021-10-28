https://ria.ru/20211028/zayavki-1756700011.html

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию логистики промышленной продукции

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию логистики промышленной продукции - РИА Новости, 28.10.2021

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию логистики промышленной продукции

Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции стартует 9 ноября в "Одном окне", сообщает Российский экспортный центр. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:58

2021-10-28T15:58

2021-10-28T15:58

экономика

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции стартует 9 ноября в "Одном окне", сообщает Российский экспортный центр."Минпромторг России и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявляют о старте приема заявок от экспортеров на компенсацию расходов на транспортировку промышленной продукции. С 9 ноября по 9 декабря 2021 года подать ее можно будет на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - говорится в сообщении.Производители и поставщики промышленных товаров могут компенсировать до 80% своих расходов на транспортировку продукции за рубеж. Компенсация предоставляется производителям промышленной продукции гражданского назначения."Заявки можно будет подать с 09.00 (мск) 9 ноября 2021 года до 18.00 (мск) 9 декабря 2021 года. Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на портале "Мой экспорт", создать заявку на участие в конкурсе, заполнить форму заявки и форму программы поставок продукции организации", - объяснили в Российском экспортном центре.Там уточнили, что для регистрации на платформе "Мой экспорт" потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.

https://ria.ru/20211011/eksportery-1754020578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)