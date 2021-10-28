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РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию логистики промышленной продукции
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию логистики промышленной продукции - РИА Новости, 28.10.2021
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию логистики промышленной продукции
Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции стартует 9 ноября в "Одном окне", сообщает Российский экспортный центр. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:58
2021-10-28T15:58
экономика
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции стартует 9 ноября в "Одном окне", сообщает Российский экспортный центр."Минпромторг России и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявляют о старте приема заявок от экспортеров на компенсацию расходов на транспортировку промышленной продукции. С 9 ноября по 9 декабря 2021 года подать ее можно будет на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - говорится в сообщении.Производители и поставщики промышленных товаров могут компенсировать до 80% своих расходов на транспортировку продукции за рубеж. Компенсация предоставляется производителям промышленной продукции гражданского назначения."Заявки можно будет подать с 09.00 (мск) 9 ноября 2021 года до 18.00 (мск) 9 декабря 2021 года. Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на портале "Мой экспорт", создать заявку на участие в конкурсе, заполнить форму заявки и форму программы поставок продукции организации", - объяснили в Российском экспортном центре.Там уточнили, что для регистрации на платформе "Мой экспорт" потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.
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экономика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)
15:58 28.10.2021
 

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию логистики промышленной продукции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции стартует 9 ноября в "Одном окне", сообщает Российский экспортный центр.
"Минпромторг России и Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявляют о старте приема заявок от экспортеров на компенсацию расходов на транспортировку промышленной продукции. С 9 ноября по 9 декабря 2021 года подать ее можно будет на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно")", - говорится в сообщении.
Производители и поставщики промышленных товаров могут компенсировать до 80% своих расходов на транспортировку продукции за рубеж. Компенсация предоставляется производителям промышленной продукции гражданского назначения.
"Это одна из самых востребованных мер поддержки, которая показывает высокую эффективность. Впервые в истории конкурсный отбор будет проходить полностью в цифровом формате. Это позволит экспортерам отслеживать статус заявки и получать подтверждение в режиме онлайн, не вставая с кресла, сделав процедуру конкурса более прозрачной", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Заявки можно будет подать с 09.00 (мск) 9 ноября 2021 года до 18.00 (мск) 9 декабря 2021 года. Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на портале "Мой экспорт", создать заявку на участие в конкурсе, заполнить форму заявки и форму программы поставок продукции организации", - объяснили в Российском экспортном центре.
Там уточнили, что для регистрации на платформе "Мой экспорт" потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.
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ЭкономикаРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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