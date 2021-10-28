https://ria.ru/20211028/zasedanie-1756723133.html

Воронежская облдума впервые провела заседание в онлайн-формате

Воронежская облдума впервые провела заседание в онлайн-формате - РИА Новости, 28.10.2021

Воронежская облдума впервые провела заседание в онлайн-формате

Заседание Воронежской областной думы впервые состоялось в онлайн-формате из-за ограничений, вызванных коронавирусом, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:31

2021-10-28T17:31

2021-10-28T17:31

воронежская область

общество

воронежская область

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россия

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ВОРОНЕЖ, 28 окт - РИА Новости. Заседание Воронежской областной думы впервые состоялось в онлайн-формате из-за ограничений, вызванных коронавирусом, говорится в сообщении заксобрания.Регламентом заксобрания допускается проведение пленарных заседаний в дистанционном формате с помощью системы видеоконференцсвязи, а также в форме заочного голосования путем опроса депутатов. Утверждается соответствующий вариант по решению совета думы или председателя регионального парламента. Необходимые дополнения в регламент Воронежской областной думы, касающиеся введения альтернативной формы заседаний, были внесены в ноябре прошлого года. Ими прописывается порядок проведения заседаний в заочном формате, а также подведения их итогов."Решение провести заседание с использованием системы, которая ранее никогда не применялась, было принято в связи с тем, что целый блок законопроектов требует безотлагательного рассмотрения, несмотря на жесткие ограничения по коронавирусу, введенные сегодня в регионе. Это как документы, касающиеся совершенствования законодательства в социальной сфере, так и изменения, направленные на экономическое развитие области. Кроме того, в списке одобренных депутатами законов документ, определяющий региональные особенности "гаражной амнистии" для повышения ее эффективности в реализации прав воронежцев. Среди рассмотренных парламентариями вопросов и законопроекты, касающиеся актуальной федеральной повестки", - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Всего в повестку заседания депутаты включили 24 пункта. В частности, были приняты законы, касающиеся соцподдержки многодетных семей, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет, проживающих в Воронежской области. Также депутаты утвердили поправки, призванные усовершенствовать законодательство, касающееся сферы занятости населения.Кроме того, согласованы изменения в региональные законы "О регулировании отдельных отношений в сфере осуществления контроля за формированием фонда капитального ремонта", "О мировых судьях", "О здравоохранении", "О контрольно-счетной палате" и ряд других нормативных правовых актов.Наконец, парламентарии дали отзывы на ряд проектов федеральных законов и проект распоряжения правительства РФ, которое касается долгосрочной программы содействия занятости молодежи.

https://ria.ru/20211022/voronezh-1755851517.html

https://ria.ru/20210923/pomosch-1751512054.html

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