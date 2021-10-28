Воронежская облдума впервые провела заседание в онлайн-формате
Заседание Воронежской областной думы впервые состоялось в онлайн-формате
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиЗдание Воронежской областной думы
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 28 окт - РИА Новости. Заседание Воронежской областной думы впервые состоялось в онлайн-формате из-за ограничений, вызванных коронавирусом, говорится в сообщении заксобрания.
Регламентом заксобрания допускается проведение пленарных заседаний в дистанционном формате с помощью системы видеоконференцсвязи, а также в форме заочного голосования путем опроса депутатов. Утверждается соответствующий вариант по решению совета думы или председателя регионального парламента. Необходимые дополнения в регламент Воронежской областной думы, касающиеся введения альтернативной формы заседаний, были внесены в ноябре прошлого года. Ими прописывается порядок проведения заседаний в заочном формате, а также подведения их итогов.
"Решение провести заседание с использованием системы, которая ранее никогда не применялась, было принято в связи с тем, что целый блок законопроектов требует безотлагательного рассмотрения, несмотря на жесткие ограничения по коронавирусу, введенные сегодня в регионе. Это как документы, касающиеся совершенствования законодательства в социальной сфере, так и изменения, направленные на экономическое развитие области. Кроме того, в списке одобренных депутатами законов документ, определяющий региональные особенности "гаражной амнистии" для повышения ее эффективности в реализации прав воронежцев. Среди рассмотренных парламентариями вопросов и законопроекты, касающиеся актуальной федеральной повестки", - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Всего в повестку заседания депутаты включили 24 пункта. В частности, были приняты законы, касающиеся соцподдержки многодетных семей, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет, проживающих в Воронежской области. Также депутаты утвердили поправки, призванные усовершенствовать законодательство, касающееся сферы занятости населения.
Кроме того, согласованы изменения в региональные законы "О регулировании отдельных отношений в сфере осуществления контроля за формированием фонда капитального ремонта", "О мировых судьях", "О здравоохранении", "О контрольно-счетной палате" и ряд других нормативных правовых актов.
Наконец, парламентарии дали отзывы на ряд проектов федеральных законов и проект распоряжения правительства РФ, которое касается долгосрочной программы содействия занятости молодежи.