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Воронежская область
https://ria.ru/20211028/zasedanie-1756723133.html
Воронежская облдума впервые провела заседание в онлайн-формате
Воронежская облдума впервые провела заседание в онлайн-формате - РИА Новости, 28.10.2021
Воронежская облдума впервые провела заседание в онлайн-формате
Заседание Воронежской областной думы впервые состоялось в онлайн-формате из-за ограничений, вызванных коронавирусом, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:31
2021-10-28T17:31
воронежская область
общество
воронежская область
воронежская областная дума
здоровье - общество
коронавирусы
владимир нетесов
россия
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ВОРОНЕЖ, 28 окт - РИА Новости. Заседание Воронежской областной думы впервые состоялось в онлайн-формате из-за ограничений, вызванных коронавирусом, говорится в сообщении заксобрания.Регламентом заксобрания допускается проведение пленарных заседаний в дистанционном формате с помощью системы видеоконференцсвязи, а также в форме заочного голосования путем опроса депутатов. Утверждается соответствующий вариант по решению совета думы или председателя регионального парламента. Необходимые дополнения в регламент Воронежской областной думы, касающиеся введения альтернативной формы заседаний, были внесены в ноябре прошлого года. Ими прописывается порядок проведения заседаний в заочном формате, а также подведения их итогов."Решение провести заседание с использованием системы, которая ранее никогда не применялась, было принято в связи с тем, что целый блок законопроектов требует безотлагательного рассмотрения, несмотря на жесткие ограничения по коронавирусу, введенные сегодня в регионе. Это как документы, касающиеся совершенствования законодательства в социальной сфере, так и изменения, направленные на экономическое развитие области. Кроме того, в списке одобренных депутатами законов документ, определяющий региональные особенности "гаражной амнистии" для повышения ее эффективности в реализации прав воронежцев. Среди рассмотренных парламентариями вопросов и законопроекты, касающиеся актуальной федеральной повестки", - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Всего в повестку заседания депутаты включили 24 пункта. В частности, были приняты законы, касающиеся соцподдержки многодетных семей, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет, проживающих в Воронежской области. Также депутаты утвердили поправки, призванные усовершенствовать законодательство, касающееся сферы занятости населения.Кроме того, согласованы изменения в региональные законы "О регулировании отдельных отношений в сфере осуществления контроля за формированием фонда капитального ремонта", "О мировых судьях", "О здравоохранении", "О контрольно-счетной палате" и ряд других нормативных правовых актов.Наконец, парламентарии дали отзывы на ряд проектов федеральных законов и проект распоряжения правительства РФ, которое касается долгосрочной программы содействия занятости молодежи.
https://ria.ru/20211022/voronezh-1755851517.html
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общество, воронежская область, воронежская областная дума, здоровье - общество, коронавирусы, владимир нетесов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:31 28.10.2021
 
Воронежская облдума впервые провела заседание в онлайн-формате

Заседание Воронежской областной думы впервые состоялось в онлайн-формате

© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиЗдание Воронежской областной думы
Здание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 28 окт - РИА Новости. Заседание Воронежской областной думы впервые состоялось в онлайн-формате из-за ограничений, вызванных коронавирусом, говорится в сообщении заксобрания.
Регламентом заксобрания допускается проведение пленарных заседаний в дистанционном формате с помощью системы видеоконференцсвязи, а также в форме заочного голосования путем опроса депутатов. Утверждается соответствующий вариант по решению совета думы или председателя регионального парламента. Необходимые дополнения в регламент Воронежской областной думы, касающиеся введения альтернативной формы заседаний, были внесены в ноябре прошлого года. Ими прописывается порядок проведения заседаний в заочном формате, а также подведения их итогов.
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"Решение провести заседание с использованием системы, которая ранее никогда не применялась, было принято в связи с тем, что целый блок законопроектов требует безотлагательного рассмотрения, несмотря на жесткие ограничения по коронавирусу, введенные сегодня в регионе. Это как документы, касающиеся совершенствования законодательства в социальной сфере, так и изменения, направленные на экономическое развитие области. Кроме того, в списке одобренных депутатами законов документ, определяющий региональные особенности "гаражной амнистии" для повышения ее эффективности в реализации прав воронежцев. Среди рассмотренных парламентариями вопросов и законопроекты, касающиеся актуальной федеральной повестки", - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Всего в повестку заседания депутаты включили 24 пункта. В частности, были приняты законы, касающиеся соцподдержки многодетных семей, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет, проживающих в Воронежской области. Также депутаты утвердили поправки, призванные усовершенствовать законодательство, касающееся сферы занятости населения.
Кроме того, согласованы изменения в региональные законы "О регулировании отдельных отношений в сфере осуществления контроля за формированием фонда капитального ремонта", "О мировых судьях", "О здравоохранении", "О контрольно-счетной палате" и ряд других нормативных правовых актов.
Наконец, парламентарии дали отзывы на ряд проектов федеральных законов и проект распоряжения правительства РФ, которое касается долгосрочной программы содействия занятости молодежи.
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