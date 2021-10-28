https://ria.ru/20211028/vzyatki-1756705987.html

Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взяток

Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взяток - РИА Новости, 28.10.2021

Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взяток

Заместитель главы города Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе задержана по подозрению в получении взятки, когда ей передавали более 1 миллиона... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:22

2021-10-28T16:22

2021-10-28T16:50

происшествия

нефтеюганск

взятка

тюменская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

елена абрамова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Заместитель главы города Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе задержана по подозрению в получении взятки, когда ей передавали более 1 миллиона рублей, сообщает региональное управление СК РФ.По данным следствия, в декабре 2020 года подозреваемая, в полномочия которой входил контроль деятельности администрации в сфере градостроительства и земельных отношений, получила взятку в виде ювелирных изделий стоимостью более 230 тысяч рублей от коммерческого предприятия за общее покровительство и совершение входящих в ее полномочия действий в интересах этой фирмы. Так, чиновница обеспечила подготовку и подписание в июле 2021 года договора о передаче территории в четвертом микрорайоне города предприятию в долгосрочную аренду, уточнили в СУСК.В отношении замглавы Нефтеюганска возбуждено дело по статье "получение взятки в крупном размере", генерального директора коммерческого предприятия подозревают в даче взятки в крупном размере."При передаче очередной части взятки в размере более 1 миллиона рублей подозреваемые задержаны следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре", - говорится в сообщении. Отмечается, что в служебных помещениях, а также по месту жительства подозреваемых идут обыски.Следствие не называет имя замглавы города. Согласно данным мэрии Нефтеюганска, пост замглавы, контролирующего деятельность департамента градостроительства и земельных отношений, занимает Елена Абрамова.

https://ria.ru/20211028/gelendzhik-1756696370.html

https://ria.ru/20211027/kerch-1756454612.html

нефтеюганск

тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нефтеюганск, взятка, тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), елена абрамова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ханты-мансийский автономный округ, россия