https://ria.ru/20211028/vzyatki-1756705987.html
Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взяток
Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взяток - РИА Новости, 28.10.2021
Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взяток
Заместитель главы города Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе задержана по подозрению в получении взятки, когда ей передавали более 1 миллиона... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:22
2021-10-28T16:22
2021-10-28T16:50
происшествия
нефтеюганск
взятка
тюменская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
елена абрамова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Заместитель главы города Нефтеюганск в Ханты-Мансийском автономном округе задержана по подозрению в получении взятки, когда ей передавали более 1 миллиона рублей, сообщает региональное управление СК РФ.По данным следствия, в декабре 2020 года подозреваемая, в полномочия которой входил контроль деятельности администрации в сфере градостроительства и земельных отношений, получила взятку в виде ювелирных изделий стоимостью более 230 тысяч рублей от коммерческого предприятия за общее покровительство и совершение входящих в ее полномочия действий в интересах этой фирмы. Так, чиновница обеспечила подготовку и подписание в июле 2021 года договора о передаче территории в четвертом микрорайоне города предприятию в долгосрочную аренду, уточнили в СУСК.В отношении замглавы Нефтеюганска возбуждено дело по статье "получение взятки в крупном размере", генерального директора коммерческого предприятия подозревают в даче взятки в крупном размере."При передаче очередной части взятки в размере более 1 миллиона рублей подозреваемые задержаны следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре", - говорится в сообщении. Отмечается, что в служебных помещениях, а также по месту жительства подозреваемых идут обыски.Следствие не называет имя замглавы города. Согласно данным мэрии Нефтеюганска, пост замглавы, контролирующего деятельность департамента градостроительства и земельных отношений, занимает Елена Абрамова.
https://ria.ru/20211028/gelendzhik-1756696370.html
https://ria.ru/20211027/kerch-1756454612.html
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происшествия, нефтеюганск, взятка, тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), елена абрамова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ханты-мансийский автономный округ, россия
16:22 28.10.2021 (обновлено: 16:50 28.10.2021)
Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взяток
СК задержал Замглавы Нефтеюганска при передачи взятки на сумму более миллиона рублей