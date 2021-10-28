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Депутаты Поморья выступают за гарантированные выплаты пожарным-добровольцам
Депутаты Поморья выступают за гарантированные выплаты пожарным-добровольцам - РИА Новости, 28.10.2021
Депутаты Поморья выступают за гарантированные выплаты пожарным-добровольцам
Депутаты Архангельского областного Собрания в первом чтении поддержали изменения в областное законодательство, направленные на поддержку пожарных-добровольцев и РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:52
2021-10-28T15:52
2021-10-28T15:52
архангельская область
социальные выплаты
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АРХАНГЕЛЬСК, 28 окт – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания в первом чтении поддержали изменения в областное законодательство, направленные на поддержку пожарных-добровольцев и совершенствование оказания материальной помощи пострадавшим в ЧС, сообщает пресс-служба регионального парламента.Законопроектом предусмотрено гарантированное денежное вознаграждение добровольным пожарным, занятым в тушении пожаров, спасении людей и имущества, оказании первой помощи пострадавшим и аварийно-спасательных работах. Также добровольцев будут страховать на время исполнения ими непосредственных обязанностей в качестве пожарных и спасателей, говорится в сообщении."Эта инициатива закрепляет гарантии добровольцев на законодательном уровне. До настоящего времени любые выплаты добровольным пожарным носили необязательный характер, хотя и были предусмотрены в бюджете. После принятия закона они получат гарантированное право на выплаты за свою работу и страховку в случае увечий или другого вреда здоровью", – приводит пресс-служба комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
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социальные выплаты
АРХАНГЕЛЬСК, 28 окт – РИА Новости
. Депутаты Архангельского областного Собрания в первом чтении поддержали изменения в областное законодательство, направленные на поддержку пожарных-добровольцев и совершенствование оказания материальной помощи пострадавшим в ЧС
, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроектом предусмотрено гарантированное денежное вознаграждение добровольным пожарным, занятым в тушении пожаров, спасении людей и имущества, оказании первой помощи пострадавшим и аварийно-спасательных работах. Также добровольцев будут страховать на время исполнения ими непосредственных обязанностей в качестве пожарных и спасателей, говорится в сообщении.
"Эта инициатива закрепляет гарантии добровольцев на законодательном уровне. До настоящего времени любые выплаты добровольным пожарным носили необязательный характер, хотя и были предусмотрены в бюджете. После принятия закона они получат гарантированное право на выплаты за свою работу и страховку в случае увечий или другого вреда здоровью", – приводит пресс-служба комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.