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Поликлиники в Москве в выходные дни будут работать по сокращенному графику
Поликлиники в Москве в выходные дни будут работать по сокращенному графику - РИА Новости, 28.10.2021
Поликлиники в Москве в выходные дни будут работать по сокращенному графику
Поликлиники и аптеки будут работать по сокращённому графику в праздники в Москве, сообщается на официальном сайте правительства столицы. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T08:53
2021-10-28T08:53
2021-10-28T08:53
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Поликлиники и аптеки будут работать по сокращённому графику в праздники в Москве, сообщается на официальном сайте правительства столицы."28 и 29 октября, а также с 1 по 3 ноября для большинства медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы сохраняется обычный график работы. 31 октября, 4 и 7 ноября поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. 30 октября, 5 и 6 ноября — с 09:00 до 18:00. <...> В День народного единства, 4 ноября, дежурные аптеки будут работать круглосуточно. Все остальные аптеки работают по графику праздничного дня с 10:00 до 18.00, кроме аптеки №2", - говорится в сообщении.Отмечается, что медицинская помощь на дому с 28 октября по 7 ноября оказывается с 08:00 до 20:00, вызовы принимают до 19:30. Порядок оказания медпомощи пациентам с COVID-19 во время нерабочих дней не меняется.Травмпункты в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября будут работать по графику медицинской организации либо круглосуточно. Кабинеты ПЦР-диагностики в поликлиниках будут открыты в часы работы медицинских организаций, уточняется на сайте правительства столицы.Также в некоторые нерабочие дни меняется режим работы детских поликлиник. "31 октября, 4 и 7 ноября 2021 года медицинская помощь детям будет оказываться на дому с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30. 30 октября, 5 и 6 ноября 2021 года детские поликлиники открыты с 09:00 до 15:00, помощь на дому будут оказывать с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30", - говорится в тексте.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Поликлиники в Москве в выходные дни будут работать по сокращенному графику
Поликлиники и аптеки в Москве в выходные дни будут работать по сокращенному графику
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Поликлиники и аптеки будут работать по сокращённому графику в праздники в Москве
, сообщается на официальном сайте правительства столицы.
"28 и 29 октября, а также с 1 по 3 ноября для большинства медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы сохраняется обычный график работы. 31 октября, 4 и 7 ноября поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. 30 октября, 5 и 6 ноября — с 09:00 до 18:00. <...> В День народного единства, 4 ноября, дежурные аптеки будут работать круглосуточно. Все остальные аптеки работают по графику праздничного дня с 10:00 до 18.00, кроме аптеки №2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинская помощь на дому с 28 октября по 7 ноября оказывается с 08:00 до 20:00, вызовы принимают до 19:30. Порядок оказания медпомощи пациентам с COVID-19 во время нерабочих дней не меняется.
Травмпункты в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября будут работать по графику медицинской организации либо круглосуточно. Кабинеты ПЦР-диагностики в поликлиниках будут открыты в часы работы медицинских организаций, уточняется на сайте правительства столицы.
Также в некоторые нерабочие дни меняется режим работы детских поликлиник. "31 октября, 4 и 7 ноября 2021 года медицинская помощь детям будет оказываться на дому с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30. 30 октября, 5 и 6 ноября 2021 года детские поликлиники открыты с 09:00 до 15:00, помощь на дому будут оказывать с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30", - говорится в тексте.